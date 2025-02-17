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Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu

Китайский технологический гигант Tencent интегрировал ИИ-модель DeepSeek в свой мессенджер WeChat, тем самым пополнив ряды других китайских государственных органов и поставщиков услуг, также интегрировавших этот ИИ. Данный шаг помог инвесторам повысить уверенность в перспективах Tencent, особенно после нескольких успешных игровых релизов, в результате чего акции компании выросли более чем на 70 % за последний год.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Акции конкурента Tencent — компании Baidu, которая также встроила DeepSeek в свою поисковую систему, наоборот, упали на 8,8 % во второй половине дня отчасти из-за фиксации прибыли перед завтрашним отчётом о доходах.

Рост акций Tencent вызван ажиотажем инвесторов вокруг китайских технологических компаний, вызванным сегодняшней встречей президента Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping) с основателем гиганта интернет-коммерции Alibaba Джеком Ма (Jack Ma). Эта демонстрация поддержки частного сектора со стороны официального Китая наложилась на всплеск акций в Гонконге, вызванный растущими возможностями в области ИИ.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

«Широкое внедрение ИИ может увеличить EPS (прибыль на акцию — прим. ред.) Китая на 2,5 % в год в течение следующего десятилетия, — полагают аналитики Goldman Sachs. — Как бы многообещающе ИИ ни был для траектории роста Китая, мы считаем, что для решения глубоко укоренившихся макроэкономических проблем и обеспечения устойчивого прироста капитала по-прежнему необходимы мощные политические стимулы».

Выпуск рассуждающей модели DeepSeek R1 20 января оказал шокирующее действие на мировые фондовые рынки, снизив стоимость самых передовых ИИ-компаний США на более чем триллион долларов. Одновременно это привело к росту акций китайских компании в размере 1,3 триллиона долларов, поскольку инвесторы поспешили «поменять лошадей на переправе».

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Теги: tencent, baidu, deepseek, искусственный интеллект, акции, рост, падение, фондовый рынок
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