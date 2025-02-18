Электрический кроссовер Xiaomi YU7 получит запас хода до 820 км

Первые упоминания о характеристиках электрического кроссовера Xiaomi YU7 в базе данных китайских регуляторов содержали сведения о габаритах, массе, максимальной скорости и мощности силовой установки, но не давали представления о ёмкости тяговой батареи и запасе хода. Теперь эти пробелы устранены теми же источниками.

По крайней мере, ресурс CnEVPost сообщает, что в официальной базе данных появились упоминания об электромобилях Xiaomi с шифрами XMA6500LBEVA1 и XMA6500LBEVR3, которые соответствуют двухмоторной и одномоторной версиям кроссовера YU7. Первая должна оснащаться тяговой батареей CATL с трёхкомпонентным составом ёмкостью 101,7 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода по циклу CLTC от 670 до 760 км. Масса машины при этом достигает 2405 кг, из них 666 кг приходятся на тяговую батарею.

Моноприводный кроссовер будет оснащаться LFP-батареей производства BYD ёмкостью 96,3 кВт·ч, заявляемый диапазон пробега без подзарядки по циклу CLTC варьируется от 725 до 820 км. Хотя машина с приводом на одну ось в целом легче (2315 кг) полноприводной, её батарея весит 719 кг за счёт иного химического состава и меньшей плотности хранения заряда. У NMC-варианта этот показатель достигает 152,7 Вт·ч/кг, тогда как LFP-батарея довольствуется 134 Вт·ч/кг.

Полноприводный кроссовер теоретически потребляет 13,38 кВт·ч энергии на 100 км пробега, тогда как у моноприводной версии потребление ограничивается 11,74 кВт·ч на 100 км. Формально, это и позволяет заявить о запасе хода до 820 км по условному циклу CLTC. Понятно, что в реальных условиях этот запас будет сильно меньше, особенно при движении на высоких скоростях по трассе и при отрицательных температурах окружающей среды. На рынок Xiaomi YU7 официально выйдет в июне или июле текущего года, но опыт дебюта SU7 показывает, что новинка ещё долго будет оставаться в дефиците.