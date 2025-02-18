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Антикитайские санкции будут стоить американской Applied Materials около $400 млн упущенной выручки

Американские поставщики оборудования для производства чипов не так просто лоббировали синхронизацию мер экспортного контроля США с союзниками, поскольку санкции меняли конкурентную обстановку не в лучшую сторону. На прошлой неделе руководство Applied Materials призналось, что в текущем году компания из-за санкций против Китая упустит около $400 млн выручки.

Источник изображения: Applied Materials

Источник изображения: Applied Materials

Фискальный 2025 год Applied Materials завершается в конце октября, на прошлой неделе она отчиталась об итогах его первого квартала. Прогноз на текущий квартал, прозвучавший из уст руководства компании, разочаровал инвесторов. Они рассчитывали на выручку в размере $7,22 млрд, а в компании предлагают ориентироваться на сумму не более $7,1 млрд. При этом удельный доход в размере $2,3 на одну акцию в этом прогнозе оказался близок к ожиданиям рынка.

Китай обеспечивает около трети всей выручки Applied Materials, поэтому усиление мер экспортного контроля больно бьёт по бизнесу компании. За год до этого китайская выручка этого поставщика формировала 45 % совокупной. По итогам текущего фискального года компания недосчитается примерно $400 млн выручки из-за санкций против Китая, причём около половины снижения придётся на текущий квартал. По сути, оно будет вызвано утратой компанией способности обслуживать собственное оборудование, эксплуатируемое китайскими клиентами. В долгосрочной перспективе рост спроса на других географических направлениях перекроет данные потери, но пока придётся с ними мириться. Центры обработки данных по количеству потребляемых кремниевых компонентов скоро обойдут ПК и смартфоны, которые исторически лидировали в этом отношении.

Результаты минувшего квартала для Applied Materials оказались лучше ожиданий. Выручка выросла на 6,8 % до $7,17 млрд при прогнозе на уровне $7,15 млрд, удельный доход на одну акцию составил $2,38 при прогнозе в размере $2,28. Помимо роста потребности в чипах для сегмента ИИ как таковой, спрос на оборудование для их производства будет подогреваться увеличением сложности компоновки, которая будет стимулировать модернизацию инструментария.

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Теги: applied materials, китай, санкции, производство микросхем, аналитика
applied materials, китай, санкции, производство микросхем, аналитика
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