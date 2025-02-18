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Для TSMC нет смысла брать под контроль предприятия Intel, заявили отраслевые эксперты

Все выходные крупные зарубежные информационные агентства наперебой раскрывали подробности переговоров между властями США, руководством компаний Intel и TSMC по поводу возможного плана спасения первой из них силами второй. Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что экономического и технического смысла для TSMC брать под управление фабрики Intel нет.

Источник изображения: ASE Technology

Источник изображения: ASE Technology

Конечно, как поясняют опрошенные EE Times аналитики, за скобками этого уравнения остаётся политический фактор, который в итоге может играть решающую роль. Тайваньская компания TSMC слишком сильно зависит от покровительства США, а нынешний президент страны Дональд Трамп (Donald Trump) ещё во время своей предвыборной кампании в прошлом году дал понять, что с интересами Тайваня особо церемониться не собирается.

По мнению руководства International Business Strategies, интересы американских властей и TSMC в рамках обсуждаемой инициативы по «спасению» Intel не совпадают полностью. США нужны обширные производственные мощности на своей территории, способные выпускать чипы по 2-нм технологии. TSMC в получении контроля над американскими предприятиями Intel не особо заинтересована. Об этом представители IBS могут судить с уверенностью, поскольку общаются с руководством обеих компаний.

Как подчёркивают аналитики TechInsights, у TSMC нет рациональных причин для помощи Intel, кроме как давления со стороны Дональда Трампа. По сути, Intel сама неплохо справляется с выпуском чипов и освоила технологию 18A, но главной проблемой для неё остаётся отсутствие сторонних заказов для заполнения производственных линий оптимальным образом. Если TSMC возьмёт на себя управление предприятиями Intel, для первой из компаний вторая станет тормозящим прогресс якорем.

TSMC уже не раз доказывала, что вынуждена подчиняться политической конъюнктуре. По требованию американской стороны она прекратила выпускать передовые чипы для нужд китайской Huawei Technologies, согласилась построить три предприятия в штате Аризона, и содействовать в возрождении бизнеса Intel она может только из соображений демонстрации политической лояльности властям США.

По мнению экспертов Albright Stonebridge Group, одной из немногих полезных для Intel форм помощи со стороны TSMC могло бы стать содействие в поиске клиентов на контрактные услуги. И для этого не нужно брать под контроль американские предприятия Intel. Если бы политическое руководство США уделило изучению проблемы больше времени, то реально эффективные решения могли бы появиться.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Аналитики FCC Partners утверждают, что власти США заинтересованы в увеличении инвестиций со стороны TSMC в американскую полупроводниковую промышленность. Чиновники могут склонить тайваньского производителя чипов построить не три, а пять предприятий в США, но при этом бюджет проекта надо будет увеличить с нынешних $65 до $200 млрд. Это бы одновременно оправдало для TSMC организацию на территории США упаковки чипов по передовой технологии CoWoS. Для выпуска современных ускорителей вычислений она очень важна, а пока в США нет подходящей инфраструктуры, на промежуточном этапе чипы придётся отправлять на Тайвань.

Возможно, TSMC наберётся смелости для торга в переговорах с новыми властями США. Компания наверняка не отказалась бы от налоговых льгот для своих предприятий в Аризоне, одновременно было бы полезно снять те ограничения на развитие производства в Китае, которые накладываются на получателей субсидий по «Закону о чипах» в США. Впрочем, Китай сейчас обеспечивает не более 10 % выручки TSMC, тогда как зависимость от США только усиливается. Тем более, что здесь до конца десятилетия должны быть построены три предприятия TSMC.

Эксперты SemiAnalysis утверждают, что трёх предприятий TSMC в Аризоне не будет достаточно для обеспечения технологического суверенитета США. Данный кластер способен выпускать лишь пятую часть 5-нм и 3-нм чипов, которые TSMC производит на Тайване. Кроме того, американские предприятия компании будут на пару поколений отставать от тайваньских в области литографии, а это значит, что зависимость США от Тайваня будет только усиливаться. Если бы Intel удалось встать на ноги, то эта американская компания сыграла бы решающую роль в обеспечении национального технологического суверенитета.

Когда Intel договаривалась с предыдущей администрацией США о получении субсидий на сумму $7,68 млрд по «Закону о чипах», одним из условий было сохранение за компанией основной части капитала в любых совместных предприятиях, которые меняли бы структуру собственности принадлежащих ей производственных мощностей. Союз TSMC и Intel в части управления производством чипов рано или поздно привёл бы к вырождению собственных компетенций американской компании в сфере разработки технологий, как считают эксперты TechInsights. По крайней мере, TSMC не была бы заинтересована тратить в два раза больше денег на одно и то же. Кроме того, Intel для TSMC является одним из главных конкурентов, и тайваньский гигант просто не заинтересован в помощи сопернику. Нет смысла тратить деньги на спасение конкурента, когда можно просто дождаться его ухода с рынка и добиться почти монопольного положения в бизнесе.

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Теги: intel, tsmc, реструктуризация, сша, тайвань
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