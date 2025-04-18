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В Китае вводятся повышенные требования к пожарной безопасности тяговых аккумуляторов электромобилей

Одной из главных «страшилок», которые сдерживают потребительское принятие электромобилей, является якобы высокая пожароопасность тяговых аккумуляторов. В Китае с июля следующего года будут введены новые, более жёсткие требования к безопасности данного вида продукции, которые позволят снизить количество возгораний тяговых батарей.

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

Как поясняет CarNewsChina, новые стандарты тестирования тяговых аккумуляторов на пожарную безопасность в Китае с 1 июля 2026 года предложило ввести Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT). В новой редакции отраслевые правила становятся первым в мире стандартом, требующим от производителей тяговых батарей предотвращать возгорание даже при возникновении так называемого «теплового разгона», когда химическая реакция с выделением тепла внутри батареи приводит к практически необратимым последствиям. Тест на противодействие тепловому разгону станет обязательным для производителей тяговых батарей в Китае. Более того, новые требования подразумевают, что даже если термохимическая реакция внутри тяговой батареи уже началась, выделяемый при этом дым не должен вредить здоровью находящихся в салоне электромобиля людей.

Предыдущая редакция стандарта ограничивалась только существованием механизма предупреждения пассажиров и водителя о неизбежности возгорания за пять минут до его начала. В новой редакции в программу обязательного тестирования включена проверка последствий механического воздействия на тяговую батарею при наезде днищем машины на препятствие. Надёжность процесса экспресс-зарядки в будущем станет проверяться в ходе нового теста, который подразумевает способность тяговой батареи выдержать 300 циклов с последующей проверкой коротким замыканием, после которого она не должна воспламеняться.

Отраслевые эксперты считают, что введение более строгих правил приведёт к консолидации китайской отрасли по производству тяговых аккумуляторов, которая уже породила двух доминирующих игроков в лице CATL и BYD. Первая, кстати, внедрила при производстве своих тяговых батарей технологию защиты от теплового разгона ещё в 2020 году, поэтому её продукция как минимум соответствует одному из вводимых регуляторами требований. Уверенность потребителей в более высокой безопасности батарей, в конечном итоге, будет способствовать росту спроса на электромобили и подзаряжаемые гибриды.

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Теги: китай, китайское правительство, китайские производители, электромобиль, аккумулятор
китай, китайское правительство, китайские производители, электромобиль, аккумулятор
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