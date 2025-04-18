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Apple продолжает терять китайский рынок — компания скатилась на пятое место с долей в 13,7 %

Сегмент смартфонов в Китае в прошлом квартале в целом вырос на 3,3 % до 71,6 млн штук, как отмечается в пресс-релизе IDC. Росту местного рынка в целом способствовало введение в январе властями Китая субсидий на покупку смартфонов стоимостью до $810, но часть продукции Apple под её действие не попала, чем отчасти можно объяснить снижение доли iPhone в Китае.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечается в материале IDC, росту объёмов реализации смартфонов в Китае в первом квартале способствовал и сезонный спрос, приуроченный к празднованию Нового года по китайскому лунному календарю. Мировой рынок смартфонов по итогам первого квартала вырос на 1,5 %, поэтому китайский рынок продемонстрировал опережающие темпы роста. Аналитики IDC изначально ожидали, что стимулирующее воздействие субсидий на китайский рынок смартфонов окажется более эффективным.

Динамика поставок продукции Xiaomi позволила этой компании по истечении почти десяти лет вернуться на первое место на китайском рынке смартфонов. Непосредственно поставки выросли в годовом сравнении на 39,9 % до 13,3 млн смартфонов, а доля Xiaomi увеличилась с 9,5 до 13,3 %. Huawei пришлось довольствоваться вторым местом, но и её поставки выросли на 10 % до 12,9 млн смартфонов, а доля увеличилась с 17 до 18 %.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: IDC

На третьем месте оказалась Oppo с ростом поставок на 3,3 % до 11,2 млн штук, которая удержала свою долю на уровне 15,7 %. На четвёртом месте оказалась Vivo, чьи позиции сократились с 14,6 до 14,4 %, а объёмы поставок выросли на 2,3 % до 10,3 млн штук. Замыкает пятёрку Apple, сократившая поставки iPhone сразу на 9 % и уступившая конкурентам 1,9 % рынка смартфонов в Китае. Квартал компания завершила с долей рынка 13,7 %. Американский поставщик оказался единственным членом первой пятёрки, сократившим объёмы поставок смартфонов в Китае по итогам первого квартала. Зато если рассматривать статистику за пределами первой пятёрки, то прочие игроки китайского рынка сократили поставки смартфонов на 14 % до 14 млн штук, на их долю приходилось 19,5 % китайского рынка.

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Теги: idc, apple, apple iphone, китай, аналитика
idc, apple, apple iphone, китай, аналитика
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