Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT

Компания OpenAI ежегодно тратит десятки миллионов долларов на обработку вежливых фраз вроде «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT. Несмотря на высокие затраты, генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) считает это оправданным. По его мнению, такие ответы делают общение с искусственным интеллектом более человечным и дружелюбным.

Хотя известно, что ИИ не испытывает эмоций, многие пользователи инстинктивно благодарят ChatGPT, как если бы общались с реальным человеком, но как отмечает Альтман, даже короткие ответы вроде «не за что» требуют значительных вычислительных ресурсов. Как пишет Tom's Hardware, один такой ответ «стоит» 40–50 миллилитров воды и энергозатрат на работу дата-центров.

OpenAI могла бы заранее запрограммировать шаблонные ответы на вежливые реплики, но это сложно реализовать технически. Поэтому компания предпочитает сохранять естественность диалога, даже если это увеличивает расходы. При этом часть пользователей настолько привыкает к ChatGPT, что начинает воспринимать его как собеседника, что, по мнению исследователей из OpenAI и Массачусетского технологического института (MIT), может привести даже к эмоциональной зависимости.

Интересно, что пользователи, которые оплачивают каждый запрос токенам, формально уже «включили» вежливые ответы в стоимость сервиса. Эксперты не исключают, что по мере развития ИИ граница между человеческим и машинным общением исчезнет, и тогда привычка быть вежливым с ChatGPT может оказаться полезной. Впрочем, пока это лишь теория, а миллионные расходы OpenAI на любезности вполне реальны.