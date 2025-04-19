Nvidia и AMD по итогам года потеряют из-за санкций против Китая до $18 млрд

Компания Nvidia о степени влияния новых правил экспортного контроля США на свой бизнес заявила первой, указав на необходимость списать $5,5 млрд по итогам только одного квартала. AMD свои потери оценила в $800 млн, а Intel от количественных оценок воздержалась. Аналитики считают, что две последние компании по итогам года из-за этих ограничений потеряют до 10 % удельного дохода на одну акцию.

По крайней мере, таких оценок придерживаются представители JP Morgan. По их мнению, минимальное снижение удельного дохода обеих компаний составит 8 %, а в худшем случае достигнет 10 %. Компания Nvidia, как они предполагают, в текущем году должна выручить в серверном сегменте около $180 млрд, из них из-за ограничений на поставки ускорителей H20 в Китай придётся пожертвовать примерно $15 или $16 млрд.

AMD, в свою очередь, могла бы претендовать на годовую выручку в размере $8 млрд за счёт поставок ускорителей вычислений и вдвое больше с учётом поставок всей серверной продукции. Её потери из-за санкций США против Китая могли бы измеряться суммой от $1,5 до $1,6 млрд по итогам текущего года. В целом, обе компании потеряют от 8 до 10 % своей выручки от поставок компонентов для систем искусственного интеллекта из-за американских ограничений в отношении Китая. Подобного прогноза придерживаются представители JP Morgan.