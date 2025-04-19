8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде

Уходящая неделя ознаменовалась анонсом бюджетных видеокарт Nvidia, которые, как и другие продукты компании в этом году, начали шествие не очень удачно. Компания приложила усилия, чтобы версия GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гбайт памяти попала в обзоры как можно позже, но блогерам на китайской видеоплатформе Bilibili всё-таки удалось провести её сравнительное тестирование с 16-Гбайт вариантом.

Испытаниям подвергли две видеокарты Asus GeForce RTX 5060 Ti с тремя вентиляторами — одну с 8, а вторую с 16 Гбайт памяти. Результаты тестирования дают представление о том, чего ждать от таинственной модели с меньшим объёмом VRAM. В большинстве синтетических тестов разница оказалась несущественной. В 3DMark Fire Strike обе модели показали почти одинаковые результаты: обе оказались на 20–30 % быстрее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт и на 5 % медленнее, чем RTX 4070. В 3DMark Time Spy они также выступили почти на равных: на 18 % быстрее, чем RTX 4060 Ti и на 12–14 % медленнее, чем RTX 4070.

В обзор попали игровые тесты в разрешениях 1080p и 1440p: оба варианта показали близкие результаты во многих играх. Любопытно, что младшая версия оказалась быстрее в Counter-Strike 2, а старшая — в Horizon Zero Dawn. По итогам 14 протестированных игр в разрешении 1080p модель Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гбайт памяти оказалась в среднем на 16 % быстрее, чем RTX 4060 Ti 8 Гбайт, а RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти — на 19 % быстрее своей предшественницы. В разрешении 1440p RTX 5060 Ti с 8 Гбайт оказалась на 17 % быстрее, а с 16 Гбайт — на 21 % производительнее.

Впрочем, есть и исключения. Модель с 16 Гбайт обеспечила гораздо лучшую производительность, например, в Cyberpunk 2077, где карта с 8 Гбайт работала даже хуже, чем RTX 4060 Ti c 8 Гбайт в нативном разрешении. И даже при включении DLSS4 c MFG версия с 8 Гбайт отстала от версии с 16 Гбайт на 22 %.

Таким образом, Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гбайт памяти оказалась мощнее и в теории дешевле прямой предшественницы, но такого объёма памяти уже, очевидно, недостаточно для комфортной игры во всех ситуациях. А заметный прирост производительности от DLSS 4 показывает лишь старшая версия. Поэтому 8-гигабайтный вариант RTX 5060 Ti едва ли станет популярным решением.