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ASML продала часть земли в корейском Хвасоне, где собиралась построить совместный с Samsung исследовательский центр

Южнокорейская компания Samsung Electronics в сфере литографии сильно зависит от поставщиков профильного оборудования, одним из лидеров в этой сфере остаётся нидерландская ASML. Партнёры в 2023 году объявили о намерениях построить в Хвасоне совместный исследовательский центр, но теперь стало известно, что основную часть отведённых под него участков ASML продала.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

У Samsung Electronics в Хвасоне сосредоточено несколько крупных предприятий, постоянно нуждающихся в передовом оборудовании для производства чипов. С этой точки зрения лучшего места для строительства совместного с ASML исследовательского центра придумать было нельзя. На его возведение планировалось потратить 700 млн евро, и летом прошлого года ASML договорилась о покупке шести участков земли общей площадью 19 000 м2 под эти нужды.

Теперь издание ETNews сообщает, что два участка из шести уже проданы, а ещё два ожидают подобной участи. Что произойдёт с оставшимися ещё двумя, не уточняется. На условиях анонимности представители компаний пояснили, что необходимость в строительстве совместного исследовательского центра сохраняется. Возможно, для него будет подобрано новое место. Не исключено, что он появится на территории кампуса с предприятиями Samsung в том же Хвасоне. Официальные представители ASML не стали вдаваться в подробности, но подчеркнули, что компании продолжают сотрудничать друг с другом, а слухи об отказе от намерений построить центр исследований и разработок не соответствуют действительности. Представители Samsung отметили, что решение ASML о продаже земли никак не связано с деятельностью южнокорейской компании.

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Теги: samsung, южная корея, полупроводники, производство микросхем, asml
samsung, южная корея, полупроводники, производство микросхем, asml
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