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Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем

Китайская сторона старается не оставлять без ответа действия США по введению повышенных таможенных пошлин на ввоз своей продукции в эту страну, но уже дала понять, что не видит никакого экономического смысла в превышении собственными импортными пошлинами порога в 125 %. Компания Intel, по мнению экспертов, от торговой войны пострадает в значительной степени.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Об этом заявляют в своей аналитической записке представители Wells Fargo. По их мнению, уже сам по себе факт достижения полученной на территории Китая выручкой компании доли в размере 29 % определяет степень зависимости Intel от китайского рынка. Заметим, что компания до сих пор не подсчитала публично, сколько ей будет стоить фактический запрет на поставки в Китай ускорителей вычислений семейства Gaudi. В принципе, данное направление бизнеса Intel не успело так сильно развиться, чтобы серьёзно навредить Intel. Другое дело, что компания сейчас остро нуждается в деньгах и не готова жертвовать любыми источниками выручки.

Для Intel отдельной проблемой является происхождение основной части полупроводниковых компонентов, поставляемых в Китай. Поскольку они производятся на территории США, в Китае их импорт будет облагаться по ставке от 84 до 125 %. При этом изделия основных конкурентов в лице AMD и Nvidia номинально считаются выпущенными на Тайване, а потому к ним будет применяться более низкая ставка пошлин. Конкурентное положение Intel на китайском рынке это неизбежно пошатнёт.

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Теги: intel, китай, сша, торговая война, аналитика
intel, китай, сша, торговая война, аналитика
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