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Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20

На этой неделе активно обсуждалось расширение правил экспортного контроля США на поставки в Китай довольно популярных там ускорителей Nvidia H20. Как отмечают тайваньские источники, Huawei моментально воспользовалась ситуацией, пообещав своим китайским клиентам во втором полугодии наладить поставки новых ускорителей Huawei Ascend 920, способных заменить собой попавшие под запрет Nvidia H20.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Как отмечалось ранее, в этом году Nvidia уже успела набрать заказы на поставку в Китай ускорителей H20 на общую сумму около $18 млн, поэтому подлежащие списанию за один квартал $5,5 млрд с точки зрения оценки последствий нового запрета для её бизнеса являются лишь «верхушкой айсберга». Поспешный визит основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в Пекин в конце этой недели также говорит о значимости местного рынка для бизнеса компании. Тем не менее, на американскую аудиторию работают его высказывания в духе необходимости «следовать букве закона», поэтому рассчитывать на скорое появление новых адаптированных под требования властей США ускорителей Nvidia для китайского рынка не приходится.

Этим и собирается воспользоваться Huawei, как отмечает DigiTimes, которая намерена предложить своим китайским клиентам со второй половины этого года ускорители вычислений Ascend 920, по уровню быстродействия способные сравниться с Nvidia H20. Считается, что ускорители Ascend 920 будут выпускаться по 6-нм техпроцессу и предлагать уровень производительности 900 TFLOP в сочетании с пропускной способностью памяти HBM3 на уровне 4 Тбайт/с. Более продвинутый ускоритель Ascend 920C поднимет эффективность вычислений на 30 или 40 % относительно предшественника, как ожидают источники.

У Huawei были припасены для своих китайских клиентов и более сложные аппаратные решения. Например, система AI CloudMatrix 384 призвана по уровню быстродействия превзойти Nvidia GB200, но при этом будет отличаться более высоким энергопотреблением. В условиях, когда у китайских разработчиков остаётся меньше возможностей для контрабанды решений Nvidia через соседние страны, у продукции Huawei появляется больше шансов на коммерческий успех.

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Теги: huawei, huawei technologies, ascend, ии, китай
huawei, huawei technologies, ascend, ии, китай
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