Американское предприятие TSMC принесло компании в прошлом году $440 млн убытков

Годовой отчёт TSMC был сформирован ещё в прошлом месяце, из его содержания становится известно, что новейшее американское предприятие Fab 21 этой компании только за прошлый год принесло $440 млн убытков, а их общая сумма за время реализации проекта достигла $1,2 млрд. Выручку предприятие в Аризоне начнёт получать только в этом году.

AMD и Nvidia, как уже известно, не скрывают, что начали получать от TSMC свои 4-нм изделия, изготовленные на территории США. Тем не менее, в прошлом году предприятие Fab 21 в Аризоне не принесло TSMC ничего, кроме убытков. По сути, оно из всей формируемой сейчас за пределами Тайваня производственной инфраструктуры компании является самым убыточным. Японское предприятие JASM, которое уже наладило серийный выпуск чипов, в прошлом году принесло TSMC около $135 млн убытков, но при этом оно хотя бы успело сгенерировать выручку в размере $3,3 млн.

Примечательно, что и европейское совместное предприятие ESMC, которое является самым «молодым» среди возводимых TSMC за пределами Тайваня, уже начало генерировать убытки для компании, хотя его строительство ещё не запущено. По крайней мере, в прошлом году TSMC понесла убытки в размере $17,2 млн, связанные с реализацией своего европейского проекта. Попутно в годовом отчёте TSMC отмечается, что второе предприятие в Аризоне уже построено, и теперь компания готова начать к оснащению его оборудованием. Здесь будет выпускаться 3-нм продукция, а на третьем предприятии в этом штате TSMC рассчитывает наладить выпуск 2-нм изделий или даже более продвинутых. В отчёте за 2024 год TSMC пока не упоминает о планах построить в США ещё три предприятия по обработке кремниевых пластин и два по упаковке чипов. Соответствующие договорённости уже были достигнуты в прошлом квартале после прихода к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump).