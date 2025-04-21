Олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer из-за ошибки вышла на неделю раньше запланированного — издатель смирился с этим

Вдохновлённая Command & Conquer олдскульная стратегия Tempest Rising от 3D Realms и Slipgate Ironworks, должна была поступить в продажу 24 апреля, но из-за ошибки увидела свет на целую неделю раньше.

Напомним, в прошедший четверг, 17 апреля, в Steam стартовал ранний доступ к Tempest Rising только для предзаказавших расширенное издание, однако вместе с этим игра вышла и для всех остальных пользователей.

Таким образом, владельцы премиального издания Tempest Rising лишились оплаченного периода расширенного доступа к игре, за который заплатили на 450 рублей больше по сравнению со стандартной версией (1899 против 2349 рублей).

Впоследствии ситуацию прокомментировали 3D Realms и Knights Peak, отвечающие за выпуск Tempest Rising: «Хотя команда работала над устранением проблемы, самым безболезненным решением оказался выпуск игры для всех».

Про оставшихся у разбитого корыта владельцев расширенного издания Tempest Rising издатели не забыли. В качестве компенсации таким пользователям будет предоставлен «новый эксклюзивный внутриигровой контент».

3D Realms и Knights Peak уточнили, что, несмотря на состоявшийся раньше времени релиз, обещанные подбор игроков и таблицы лидеров для рейтингового режима до 24 апреля в Tempest Rising не появятся.

Tempest Rising заслужила высокие оценки от журналистов (80 % на Metacritic, 79 % на OpenCritic) и «очень положительные» отзывы от пользователей Steam (на их основе рейтинг игры составляет 88 %).