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Олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer из-за ошибки вышла на неделю раньше запланированного — издатель смирился с этим

Вдохновлённая Command & Conquer олдскульная стратегия Tempest Rising от 3D Realms и Slipgate Ironworks, должна была поступить в продажу 24 апреля, но из-за ошибки увидела свет на целую неделю раньше.

Источник изображений: 3D Realms

Источник изображений: 3D Realms

Напомним, в прошедший четверг, 17 апреля, в Steam стартовал ранний доступ к Tempest Rising только для предзаказавших расширенное издание, однако вместе с этим игра вышла и для всех остальных пользователей.

Таким образом, владельцы премиального издания Tempest Rising лишились оплаченного периода расширенного доступа к игре, за который заплатили на 450 рублей больше по сравнению со стандартной версией (1899 против 2349 рублей).

В состав расширенного издания также входит цифровой артбук и саундтрек

В состав расширенного издания также входит цифровой артбук и саундтрек

Впоследствии ситуацию прокомментировали 3D Realms и Knights Peak, отвечающие за выпуск Tempest Rising: «Хотя команда работала над устранением проблемы, самым безболезненным решением оказался выпуск игры для всех».

Про оставшихся у разбитого корыта владельцев расширенного издания Tempest Rising издатели не забыли. В качестве компенсации таким пользователям будет предоставлен «новый эксклюзивный внутриигровой контент».

3D Realms и Knights Peak уточнили, что, несмотря на состоявшийся раньше времени релиз, обещанные подбор игроков и таблицы лидеров для рейтингового режима до 24 апреля в Tempest Rising не появятся.

Tempest Rising заслужила высокие оценки от журналистов (80 % на Metacritic, 79 % на OpenCritic) и «очень положительные» отзывы от пользователей Steam (на их основе рейтинг игры составляет 88 %).

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Теги: tempest rising, slipgate ironworks, 3d realms, knights peak, стратегия, тактика
tempest rising, slipgate ironworks, 3d realms, knights peak, стратегия, тактика
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