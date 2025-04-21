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Китайские IT-гиганты помогут местным производителям развернуться на внутреннем рынке после повышения пошлин в США

Поскольку новое правительство США по традиции избрало Китай своим главным оппонентом во внешнеторговой деятельности, расстановка сил на мировом рынке может измениться из-за американских импортных пошлин. Крупные интернет-площадки в КНР уже готовы потратить миллиарды долларов на помощь местным экспортёрам в переориентации поставок на внутренний рынок страны.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом сообщает издание Financial Times. Китайский гигант Alibaba, например, создал рабочую группу, в чьи задачи войдёт получение товаров для собственного потребления холдингом более чем в десяти провинциях Китая. На интернет-площадках Taobao и Tmall для примерно 10 000 экспортёров и их 100 000 товарных позиций будут предложены более выгодные условиях продажи и продвижения. Принадлежащая Alibaba торговая сеть Freshippo также создала «зелёный коридор» для поставок продукции экспортёров на местный рынок Китая.

Pinduoduo выделила около $13,7 млрд на поддержку поставщиков продукции в США, которые с 2 мая утратят возможность ввозить товары на льготных условиях. Особое внимание будет уделяться поддержке малых и средних компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность. До начала мая посылки из Китая в США могут не облагаться импортной пошлиной при декларируемой стоимости до $800. Скоро эта льгота будет отменена, а величина пошлины вырастет до 125 % в дополнение к базовым 20 %.

Интернет-площадка JD.com выделила более $27 млрд на закупку товаров у китайских экспортёров в текущем году. Подобные программы поддержки запустят Tencent, Meituan и ByteDance. Поисковый гигант Baidu разрешит 1 млн китайских компаний рекламировать свои продукты и услуги при помощи генерируемых нейросетями рекламных образов без оплаты. Сервис пассажирских перевозок DiDi готов потратить $274 млн на поддержку китайских компаний. Все эти меры, как считается, инициированы представителем бизнеса по собственному желанию, без давления со стороны властей КНР. Поддержка китайских компаний будет осуществляться и на рынке акций, но тут уже не удастся обойтись без участия государственных фондов.

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Теги: китай, китайское правительство, китайские производители, торговая война, поддержка
китай, китайское правительство, китайские производители, торговая война, поддержка
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