Датамайнеры: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion займёт на ПК более 120 Гбайт и выйдет уже сегодня

Неминуемый релиз окружённой слухами The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered всё ближе, и в открытый доступ просачивается всё больше подробностей ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры от Bethesda Game Studios.

Группировка датамайнеров X0XLeak, в основном сфокусированная на находках в геройском шутере Marvel Rivals, сообщила, что размер The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на ПК составит 120 Гбайт.

По данным блогера Lord Cognito, выступающего соведущим подкаста Defining Duke, в состав The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered войдут все доступные для оригинальной игры DLC, включая Knights of the Nine и Shivering Isles.

Для сравнения: оригинальная The Elder Scrolls IV: Oblivion со всеми дополнениями в Steam занимает 5,58 Гбайт. Таким образом, размер новой версии на 2150 % больше, чем у оригинальной.

Что касается потенциальных сроков выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, то прежде сообщалось, что релиз стоит ждать на последней полной неделе апреля, то есть с 21-го по 27-е число.

Датамайнер Kran, входящий в X0XLeak, утверждает, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выйдет уже сегодня, 21 апреля. Аналогичной информацией недавно делился инсайдер Detective Seeds, пока не доказавший свою состоятельность.

Предполагается, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered создаётся студией Virtuos на Unreal Engine 5 (движок Gamebryo якобы отвечает за геймплей и физику) и готовится для PC, PS5, Xbox Series X и S, а также подписки Game Pass.