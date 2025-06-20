Tesla выведет на дороги Техаса только 10 беспилотных такси, которые будут избегать сложных участков

Двадцать второго июня компания Tesla запустит, как и обещала, тестирование сервиса роботакси в городской среде. Всего будет задействовано не более 10 автомобилей, при этом сложные участки дорог в маршрут не попадут или будут тщательно контролироваться для минимизации рисков. В случае возникновения проблем управление возьмут на себя удалённые операторы. Тесты пройдут в американском городе Остине (штат Техас).

Ранее Илон Маск (Elon Musk) в интервью CNBC, предупреждал, что дебют сервиса возможен и с менее чем десятком автомобилей, поэтому сама по себе скромная численность машин не стала полной неожиданностью. Также известно, что первые поездки на роботакси Tesla будут доступны лишь сотрудникам компании или приглашённым гостям. Обычные пользователи смогут воспользоваться услугой только через несколько месяцев после начала тестирования, сообщает Engadget.

Идею автономного такси Маск официально представил ещё в октябре 2024 года во время специального мероприятия, хотя обещания внедрить подобную функцию непосредственно для владельцев электромобилей звучали и гораздо раньше. Концепция заключается в том, что так как все автомобили Tesla уже оснащены необходимыми камерами и оборудованием для автономного вождения, значит, любую из них можно временно превратить в такси, если она не используется владельцем.

Вместе с тем, реальные возможности системы Full Self Driving (FSD) остаются под вопросом. Федеральная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сейчас проводит расследование инцидентов с участием автономных автомобилей Tesla. Кроме того, как стало известно изданию Engadget, компания отказалась передавать городским властям Остина данные о сбоях в работе своих роботакси, что косвенно указывает на осторожность Tesla в отношении публичной демонстрации эффективности технологии.

Напомним, FSD Tesla — это продвинутый пакет опций для электромобилей Tesla, который на данный момент находится в стадии публичного бета-тестирования в США. Он подразумевает расширенные возможности автономного вождения, включая автоматическое управление на городских улицах, смену полос движения, навигацию по маршруту и распознавание дорожных знаков и светофоров. В отличие от базового автопилота, FSD может самостоятельно принимать решения в различных дорожных ситуациях, хотя и под присмотром водителя.