Илон Маск назвал вероятную причину недавнего взрыва Starship на стартовой площадке

Публичность испытаний новых космических кораблей SpaceX привлекает много внимания к неудачам компании Илона Маска (Elon Musk), но такова участь первопроходцев. Основатель SpaceX уже успел проанализировать вероятные причины недавнего взрыва прототипа Starship во время статических огневых испытаний и назвал одну из них.

Как отметил Илон Маск в своей социальной сети X, предварительное расследование причин неудачи недавнего испытания указывает на неисправность сосуда высокого давления в композитной обёртке, который располагается в грузовом отсеке космического корабля Starship. По мере выработки топлива этот сосуд должен заполняться азотом под высоким давлением, чтобы избежать схлопывания, но в ходе недавних испытаний разрушился при давлении ниже максимально допустимого.

По словам Маска, если данная гипотеза подтвердится дальнейшим расследованием, то подобная причина проявит себя впервые за историю существования Starship в их нынешнем виде. С другой стороны, исправить проблему будет достаточно просто, и теоретически это позволит SpaceX достаточно быстро подготовить новый прототип Starship к испытаниям. Напомним, что ракета-ускоритель Super Heavy во время недавнего происшествия задействована не была, а потому не пострадала. Что же касается разрушенной наземной инфраструктуры, то у SpaceX имеется основная стартовая площадка для возобновления испытаний на период ремонта разрушенной. По графику, следующий этап испытаний должен был состояться в конце июня, но пока SpaceX не называет сроков их возобновления в свете недавних неприятных событий.