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Как избежать оборотных штрафов по 152-ФЗ и не сломать маркетинг: объясняют эксперты рынка, регуляторы и юристы

30 июня в 12:00 компания Sendsay проведёт бесплатный вебинар с участием регулятора, профильного юриста и эксперта по работе с персональными данными. Мероприятие ответит на самый острый вопрос бизнеса: как избежать оборотных штрафов по 152-ФЗ и не сломать маркетинг. Модератор мероприятия — руководитель отдела телекоммуникаций лидирующего федерального СМИ.

С 30 мая 2025 года в России вступили в силу самые масштабные изменения в законе о персональных данных (152-ФЗ). Теперь любые компании, ИП и даже физлица, обрабатывающие персональные данные, обязаны уведомить Роскомнадзор и пересмотреть внутренние процессы работы с ПД — обновить документы, формы, проверить маркетинговые активности. За нарушения предусмотрены оборотные штрафы, а реальные проверки и наказания начнутся с 30 июня.

При этом большинство представителей бизнеса не до конца понимают, что именно изменилось и как теперь работать с клиентскими базами без риска. Поэтому Sendsay, как сооснователь Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных, собрала свою экспертизу и пригласила на неформальный диалог основного регулятора этого закона — Роскомнадзор, а также профильного юриста по 152-ФЗ, чтобы доступным языком ответить представителям бизнеса, как действовать в новых условиях.

Тема вебинара: «Как избежать оборотных штрафов по 152-ФЗ и не сломать маркетинг: объясняют эксперты рынка, регуляторы и юристы».

Эксперты обсудят:

  1. Что изменилось в 152-ФЗ: кого касается, что грозит, и как бизнесу не попасть под штраф;
  2. Почему перед подачей уведомления в Роскомнадзор необходимо провести большую подготовку бизнеса: привести в порядок данные и проверить сервисы, которые их хранят и обрабатывают;
  3. Как изменения повлияют на отделы маркетинга и продаж, например, кого касается запрет на ведение коммуникации с клиентами в зарубежных мессенджерах;
  4. Почему «серые базы» и зарубежные сервисы — зона риска: как проверить надёжность сервиса;
  5. Что делать в случае утечки персональных данных.

Спикеры:

  • Представитель Роскомнадзора (спикер уточняется, ожидание подтверждения);
  • Ангелина Балакина, руководитель практики юридической компании «Орлова\Ермоленко»;
  • Глеб Кащеев, генеральный директор омниканальной CDP (Customer Data Platform) Sendsay. Сооснователь Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных;
  • Ожидаются подтверждения представителей крупного e-commerce на дискуссионную пост-панель.

Модератор:

  • Анна Балашова, руководитель отдела телекоммуникаций РБК.

Программа мероприятия

Вебинар пройдёт онлайн, 30 июня 2025 года в 12:00. У всех зарегистрировавшихся участников будет возможность задать свои вопросы. Ссылку на трансляцию пришлём на почту после регистрации на сайте вебинара: https://webinar.sendsay.ru/

Запись вебинара будет доступна всем зарегистрировавшимся. Если у вас остались вопросы, можете их задать по почте pr@sendsay.ru или телефону +79299872044 (Елена Петрякова, PR-директор CDP Sendsay)

Генеральный партнер мероприятия: РАЭК
Генеральный информационный партнер: TenChat

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Теги: роскомнадзор, россия, конфиденциальность, информационная безопасность, закон, персональные данные
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