Технология Intel 18A обещает сделать процессоры на 25 % быстрее и на 36 % экономичнее

Первые процессоры Panther Lake для ноутбуков, выпускаемые компанией Intel по собственному техпроцессу 18A, появятся на рынке к концу текущего года. Сейчас компания заявляет, что техпроцесс Intel 18A обеспечивает заметный прирост быстродействия по сравнению с Intel 3 и снижает энергопотребление, но в потребительском сегменте предыдущий техпроцесс компании следов не оставил.

Как поясняет PCGamer, заявления о прогрессе Intel 18A по сравнению с Intel 3 одноимённая компания сделала на мероприятии VLSI Symposium в Японии. При напряжении питания 0,65 В тестовый чип, выпущенный по технологии Intel 18A, способен обеспечить на 18 % более быстрое переключение транзисторов при равном с Intel 3 энергопотреблении, либо снизить его на 38 % при равном быстродействии.

При напряжении 1,1 В показатели немного изменяются. В этом случае тестовый чип, выполненный по технологии Intel 18A, оказывается либо на 25 % быстрее, либо на 36 % экономичнее по сравнению с Intel 3. Прогресс сам по себе приятный, но практической базы для сравнения в потребительском сегменте он не имеет. Напомним, что Intel передумала использовать свой техпроцесс Intel 3 для выпуска процессоров потребительского класса, и обратилась за помощью к TSMC с её 3-нм техпроцессом, а сравнения с ним компания при этом для Intel 18A не проводит. Единственные процессоры, которые в серийном исполнении полагались на техпроцесс Intel 3 — это серверные Xeon 6 семейства Granite Rapids, которые были представлены в этом году. Кстати, для технологии Intel 3 компания в своё время обещала улучшение соотношения производительности и энергопотребления на 18 % по сравнению с Intel 4. Какими будут процессоры Panther Lake в действительности, можно будет узнать не ранее конца текущего года.