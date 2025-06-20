Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Технология Intel 18A обещает сделать про...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Технология Intel 18A обещает сделать процессоры на 25 % быстрее и на 36 % экономичнее

Первые процессоры Panther Lake для ноутбуков, выпускаемые компанией Intel по собственному техпроцессу 18A, появятся на рынке к концу текущего года. Сейчас компания заявляет, что техпроцесс Intel 18A обеспечивает заметный прирост быстродействия по сравнению с Intel 3 и снижает энергопотребление, но в потребительском сегменте предыдущий техпроцесс компании следов не оставил.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как поясняет PCGamer, заявления о прогрессе Intel 18A по сравнению с Intel 3 одноимённая компания сделала на мероприятии VLSI Symposium в Японии. При напряжении питания 0,65 В тестовый чип, выпущенный по технологии Intel 18A, способен обеспечить на 18 % более быстрое переключение транзисторов при равном с Intel 3 энергопотреблении, либо снизить его на 38 % при равном быстродействии.

При напряжении 1,1 В показатели немного изменяются. В этом случае тестовый чип, выполненный по технологии Intel 18A, оказывается либо на 25 % быстрее, либо на 36 % экономичнее по сравнению с Intel 3. Прогресс сам по себе приятный, но практической базы для сравнения в потребительском сегменте он не имеет. Напомним, что Intel передумала использовать свой техпроцесс Intel 3 для выпуска процессоров потребительского класса, и обратилась за помощью к TSMC с её 3-нм техпроцессом, а сравнения с ним компания при этом для Intel 18A не проводит. Единственные процессоры, которые в серийном исполнении полагались на техпроцесс Intel 3 — это серверные Xeon 6 семейства Granite Rapids, которые были представлены в этом году. Кстати, для технологии Intel 3 компания в своё время обещала улучшение соотношения производительности и энергопотребления на 18 % по сравнению с Intel 4. Какими будут процессоры Panther Lake в действительности, можно будет узнать не ранее конца текущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Intel признала, что изначально разрабатывала ангстремные техпроцессы 18A и 14A для себя, а не сторонних заказчиков
Intel показала в деле новейшие ангстремные процессоры Panther Lake на Computex 2025
В этом году Intel выпустит самые мощные процессоры Panther Lake, а версии подешевле появятся в следующем
AMD показала живьём работу PCI Express 6.0 на раннем образце процессора на Zen 6
Бельгийцы представили транзисторы нового поколения — быстрые, эффективные и доступные в производстве
Теги: intel, intel 18a, полупроводники, литография, panther lake
intel, intel 18a, полупроводники, литография, panther lake
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 8 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 10 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.