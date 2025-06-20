США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах

США намерены отозвать специальные разрешения для зарубежных производителей чипов, которые позволяют Samsung, SK Hynix и TSMC использовать американское оборудование на своих заводах в Китае без дополнительных лицензий.

Инициатива исходит от Джеффри Кесслера (Jeffrey Kessler), возглавляющего подразделение по контролю за экспортом при Министерстве торговли США, который заявил компаниям из союзнических юрисдикций о намерении отменить льготы, дающие им доступ к американским технологиям на китайской территории, объяснив решение усилиями администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по ограничению доступа Китая к чувствительным технологиям.

Если мера будет реализована, она неминуемо вызовет напряжение как в торговых отношениях с Китаем, так и среди союзников Вашингтона. Ранее в этом месяце США и КНР договорились о временном прекращении эскалации в торговле, достигнутом в ходе переговоров в Лондоне. Однако шаги в отношении чипмейкеров могут быть восприняты Пекином как нарушение этих договорённостей, отмечает The Wall Street Journal.

По словам представителя Минторга США, компании смогут продолжать работу своих китайских подразделений, однако теперь они будут обязаны соблюдать те же правила, что и другие производители, желающие использовать оборудование с амриканскими технологиями в Китае. Это изменение, как утверждают в Белом доме, направлено на создание «равных и взаимных условий» в сфере экспортного контроля. При этом эксперты предупреждают, что усложнение доступа к американскому оборудованию может в перспективе негативно сказаться на эффективности заводов, что ударит по глобальной электронной индустрии.

Пока решение не является окончательным, так как внутри администрации США есть разногласия. Часть чиновников, включая представителей Пентагона, опасаются, что отмена льгот может, наоборот, усилить китайские компании в технологическом плане. Также в случае отмены льгот союзники, вероятно, начнут искать замену американскому оборудованию, обращаясь к японским и европейским поставщикам.

Южнокорейские компании Samsung Electronics, SK Hynix и тайваньская компания TSMC уже обратились к своим правительствам с просьбой о поддержке в данном вопросе и начали процесс переговоров по новым торговым соглашениям с США.