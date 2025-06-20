Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix ис...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах

США намерены отозвать специальные разрешения для зарубежных производителей чипов, которые позволяют Samsung, SK Hynix и TSMC использовать американское оборудование на своих заводах в Китае без дополнительных лицензий.

Источник изображения: TSMC, wsj.com

Источник изображения: TSMC, wsj.com

Инициатива исходит от Джеффри Кесслера (Jeffrey Kessler), возглавляющего подразделение по контролю за экспортом при Министерстве торговли США, который заявил компаниям из союзнических юрисдикций о намерении отменить льготы, дающие им доступ к американским технологиям на китайской территории, объяснив решение усилиями администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по ограничению доступа Китая к чувствительным технологиям.

Если мера будет реализована, она неминуемо вызовет напряжение как в торговых отношениях с Китаем, так и среди союзников Вашингтона. Ранее в этом месяце США и КНР договорились о временном прекращении эскалации в торговле, достигнутом в ходе переговоров в Лондоне. Однако шаги в отношении чипмейкеров могут быть восприняты Пекином как нарушение этих договорённостей, отмечает The Wall Street Journal.

По словам представителя Минторга США, компании смогут продолжать работу своих китайских подразделений, однако теперь они будут обязаны соблюдать те же правила, что и другие производители, желающие использовать оборудование с амриканскими технологиями в Китае. Это изменение, как утверждают в Белом доме, направлено на создание «равных и взаимных условий» в сфере экспортного контроля. При этом эксперты предупреждают, что усложнение доступа к американскому оборудованию может в перспективе негативно сказаться на эффективности заводов, что ударит по глобальной электронной индустрии.

Пока решение не является окончательным, так как внутри администрации США есть разногласия. Часть чиновников, включая представителей Пентагона, опасаются, что отмена льгот может, наоборот, усилить китайские компании в технологическом плане. Также в случае отмены льгот союзники, вероятно, начнут искать замену американскому оборудованию, обращаясь к японским и европейским поставщикам.

Южнокорейские компании Samsung Electronics, SK Hynix и тайваньская компания TSMC уже обратились к своим правительствам с просьбой о поддержке в данном вопросе и начали процесс переговоров по новым торговым соглашениям с США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix
Texas Instruments вложит рекордные $60 млрд в производство аналоговых и цифровых чипов в США
Китайские власти рекомендуют автопроизводителям к 2027 году перейти на локальную компонентную базу в сфере полупроводников
Micron вложит $200 млрд в производство чипов в США и создаст 90 тысяч рабочих мест
Технология Intel 18A обещает сделать процессоры на 25 % быстрее и на 36 % экономичнее
Шестой пациент с мозговым имплантом Neuralink получил возможность играть на компьютере
Теги: сша, китай, полупроводники, чипы
сша, китай, полупроводники, чипы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 8 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 10 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.