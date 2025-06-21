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В роботакси Tesla нельзя будет попасть просто с улицы, а страхующий оператор всегда будет сидеть в кресле переднего пассажира

Компании Tesla, возможно, хотелось бы максимально долго хранить интригу относительно запуска своего сервиса беспилотных такси в Техасе, который намечен на конец текущей недели, но перед регуляторами она вынуждена раскрыть карты заранее. В салоне беспилотного такси будет присутствовать сотрудник Tesla, пусть и не на водительском сидении.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как уже известно, в этом месяце сервис беспилотных такси Tesla стартует в столице Техаса Остине с использованием лишь 10 специально оборудованных электромобилей Model Y, которые будут курсировать в пределах строго ограниченных маршрутов. До сих пор Tesla упоминала о способности удалённых операторов взять на себя управления подобными такси в случае необходимости, и на стадии испытаний очевидцы даже фиксировали на видео, что эти операторы не так уж сильно удалены от контролируемого такси, а буквально ездят за ними следом в другой машине с водителем.

Теперь, когда Tesla обнародовала условия использования сервиса своих беспилотных такси, ресурс Electrek выявил в перечне несколько интересных моментов. Во-первых, в салоне на переднем водительском сидении всегда будет находиться сотрудник Tesla. Он не столько будет следить за порядком в салоне, сколько за безопасностью передвижения, в случае необходимости имея возможность воздействовать вручную на какие-то органы управления. За рулём при этом в такси действительно никого не будет, но это уже довольно спорная условность.

Во-вторых, по ограниченным маршрутам в Остине фирменные беспилотные такси Tesla будут передвигаться только в период с шести утра до двенадцати часов дня, на них нельзя будет доехать до аэропорта, например. В-третьих, если погодные условия не будут способствовать безопасному предоставлению услуги, Tesla приостановит поездки. В-четвёртых, стать клиентом беспилотных такси Tesla можно будет только по приглашению и при использовании фирменного приложения со всей сопутствующей регистрацией и действующими банковскими картами для оплаты услуг. Как ожидается, первыми в беспилотные такси получат доступ блогеры, лояльно относящиеся к Tesla.

Прочие ограничения привычны для большинства сервисов такси. В салоне нельзя будет употреблять алкоголь, курить или перевозить легковоспламеняющиеся жидкости и взрывчатые вещества. Фото и видеосъёмка поездки будет разрешена, но только не для изучения устройства фирменных систем, участвующих в процессе управления такси. Само собой, Tesla сохраняет за собой право заблокировать пользователя сервиса при нарушении им каких-либо из этих правил.

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Теги: tesla, роботакси, автопилот, беспилотные автомобили
tesla, роботакси, автопилот, беспилотные автомобили
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