Сегодня 22 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel массово сократит маркетологов, зам...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel массово сократит маркетологов, заменив их ИИ и подрядчиками

Intel сообщила сотрудникам своего маркетингового подразделения о планах перевести большую часть их функций на аутсорсинг. Этим займётся международная консалтинговая компания Accenture, которая, по мнению главы Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), сможет эффективнее взаимодействовать с клиентами, так как, помимо опыта, Accenture активно автоматизирует свою работу за счёт искусственного интеллекта (ИИ).

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По данным издания Oregon Live, в Intel ожидаются серьёзные изменения, связанные с сокращением штата — будут оставлены только минимально необходимые подразделения. Сколько именно работников лишатся должностей, компания не уточнила, однако известно, что маркетинговый департамент работает по всему миру, включая офисы в штате Орегон (США). Также в рамках переходного периода некоторые сотрудники Intel могут быть привлечены к обучению новых специалистов непосредственно в Accenture.

Представители Intel подчеркнули, что основной целью перевода маркетингового отдела на аутсорсинг является необходимость ускорения взаимодействия с клиентами и модернизация для этого цифровых возможностей компании. Сообщается, что решение об этом стало частью общей стратегии трансформации Intel, предложенной Лип-Бу Таном, который, напомним, был назначен на должность в марте этого года.

Сегодня Intel пытается оправиться от технологических неудач последних лет. Потери рынка в сегментах ПК и дата-центров, а также отставание в сфере ИИ-технологий привели к падению выручки почти на треть. Чтобы исправить ситуацию и вернуться к прибыльности корпорация пошла на жёсткие меры по оптимизации всех своих процессов, в том числе касающихся массовых увольнений. Сообщается, что уже к 11 июля большинство работников узнают, останутся ли они в компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Технология Intel 18A обещает сделать процессоры на 25 % быстрее и на 36 % экономичнее
Intel усилила инженерные подразделения выходцами из Apple, Google и Cadence
Представлен российский OCP-сервер Delta Serval на базе Intel Xeon 6
Hisense представила для российского рынка новейшие телевизоры, проекторы и многое другое
SK Hynix первой предложит память HBM4E и уже заключила контракт с Nvidia и Microsoft
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix
Теги: intel, лип-бу тан, увольнения, ии, маркетинг
intel, лип-бу тан, увольнения, ии, маркетинг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hisense представила для российского рынка новейшие телевизоры, проекторы и многое другое
Microsoft начала масштабное удаление устаревших драйверов из «Центра обновления Windows»
Cloudflare отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку — на пике мощность достигала 7,3 Тбит/с
Мышь Logitech MX Master 4 показали до анонса — у неё появилась таинственная боковая клавиша
В драйвере ISA-звуковой карты Creative Sound Blaster AWE32 исправили ошибку, найденную 25 лет назад
Китай ужесточит контроль над интернетом с помощью новой цифровой идентификации 5 ч.
Новая статья: Deltarune — сила в добре. Рецензия 11 ч.
20 минут геймплея The Blood of Dawnwalker — амбициозной вампирской RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 12 ч.
Новая статья: Gamesblender № 731: процессор AMD в следующей Xbox, анонс ремейка Silent Hill и худшая игра года 12 ч.
Би-би-си угрожает Perplexity судом из-за нарушения авторских прав при обучении нейросетей 13 ч.
Китайская MiniMax представила ИИ-модель M1 — её обучение обошлось в 200 раз дешевле GPT-4 16 ч.
Акционеры обвинили Apple в обмане относительно сроков выхода обновлённого Siri на базе ИИ 21 ч.
«Крупнейшая утечка в истории» оказалась устаревшим сборником архивов паролей 24 ч.
Sega случайно раскрыла актуальные продажи последних Persona, Yakuza, Sonic и Total War, а Persona 4 Revival придётся подождать 21-06 10:54
Для достижения своих целей продвинутые модели ИИ будут хитрить, обманывать и воровать 21-06 08:54
Китайская CXMT скоро займёт до 9 % мирового рынка памяти DDR5 4 ч.
В следующем году TSMC может занять до 75 % рынка контрактных услуг по выпуску чипов 4 ч.
Intel массово сократит маркетологов, заменив их ИИ и подрядчиками 5 ч.
Xsight Labs выпустила DPU E1 с 64 ядрами Arm Neoverse N2 и 40 линиями PCIe 5.0 12 ч.
TP-Link выпустила водонепроницаемый роутер EAP772-Outdoor с поддержкой Wi-Fi 7 16 ч.
Наблюдатели заметили секретную встречу китайских спутников в космосе — возможно, для дозаправки 19 ч.
Transcend выпустила индустриальные SATA SSD серии SSD475P вместимостью до 8 Тбайт 20 ч.
Крупнейший в мире квантовый компьютер на сверхпроводящих кубитах запущен в Японии 22 ч.
Межпланетная станция NASA «Психея» поддала газу и ускорилась по направлению к Марсу 24 ч.
Meta выпустит VR-гарнитуру Quest 3S Xbox Edition на следующей неделе 24 ч.