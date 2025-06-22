Intel массово сократит маркетологов, заменив их ИИ и подрядчиками

Intel сообщила сотрудникам своего маркетингового подразделения о планах перевести большую часть их функций на аутсорсинг. Этим займётся международная консалтинговая компания Accenture, которая, по мнению главы Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), сможет эффективнее взаимодействовать с клиентами, так как, помимо опыта, Accenture активно автоматизирует свою работу за счёт искусственного интеллекта (ИИ).

По данным издания Oregon Live, в Intel ожидаются серьёзные изменения, связанные с сокращением штата — будут оставлены только минимально необходимые подразделения. Сколько именно работников лишатся должностей, компания не уточнила, однако известно, что маркетинговый департамент работает по всему миру, включая офисы в штате Орегон (США). Также в рамках переходного периода некоторые сотрудники Intel могут быть привлечены к обучению новых специалистов непосредственно в Accenture.

Представители Intel подчеркнули, что основной целью перевода маркетингового отдела на аутсорсинг является необходимость ускорения взаимодействия с клиентами и модернизация для этого цифровых возможностей компании. Сообщается, что решение об этом стало частью общей стратегии трансформации Intel, предложенной Лип-Бу Таном, который, напомним, был назначен на должность в марте этого года.

Сегодня Intel пытается оправиться от технологических неудач последних лет. Потери рынка в сегментах ПК и дата-центров, а также отставание в сфере ИИ-технологий привели к падению выручки почти на треть. Чтобы исправить ситуацию и вернуться к прибыльности корпорация пошла на жёсткие меры по оптимизации всех своих процессов, в том числе касающихся массовых увольнений. Сообщается, что уже к 11 июля большинство работников узнают, останутся ли они в компании.