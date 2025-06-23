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Утечка: в открытый доступ попал первый час прохождения Death Stranding 2: On the Beach

Хотя до релиза курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach остаётся ещё несколько дней, первый час прохождения горячо ожидаемой игры от студии Kojima Productions уже оказался в открытом доступе.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Утечку организовал пользователь YouTube под псевдонимом ariel navarro rg, который, судя по всему, раздобыл физическую копию Death Stranding 2: On the Beach раньше времени и решил поделиться радостью с другими.

Вскоре после публикации 56-минутный ролик ariel navarro rg был заблокирован из-за жалобы на нарушение авторских прав MarkScan Enforcement (защищает интересы Sony), однако копия видео сохранилась, например, в VK.

Стоит отметить, что показанная ariel navarro rg версия Death Stranding 2: On the Beach была полностью на испанском языке (и текст, и дубляж), поэтому понимание происходящего в отрывке может быть затруднено.

Ролик демонстрирует столкновение главного героя, курьера Сэма Бриджеса, с потусторонними Тварями, встречу со знакомой по первой игре Фрэджайл, доставку первого груза, пустынные пейзажи и песчаную бурю.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5 ($70 за рубежом, 8999 рублей в России), однако в состав расширенной версии ($80), помимо прочего, входит доступ за два дня до официального релиза.

По сюжету Сэму предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми за пределами США — в Австралии. Обещают ещё больше странностей, функцию пропуска боссов и полный перевод на русский.

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Теги: death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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