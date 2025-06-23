Отечественный телеком стал донором средств для законодательных инициатив, пожаловались операторы связи

Представители нескольких крупных операторов связи в ходе Петербургского международного экономического форума обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой снизить нагрузку на телекоммуникационную отрасль, прекратив использовать её в качестве донора для различных инициатив на фоне проблем с инвестированием и снижения уровня и качества связи.

Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев в своём выступлении отметил, что налоговая и долговая нагрузка в отрасли выросла в три раза, а чистая прибыль — упала в три раза, из-за чего отсутствует интерес инвесторов. Также почти в два раза увеличились отчисления в резерв универсального обслуживания — с 1,2 до 2 % с 2025 года. По словам Кузяева, за десять лет мультипликатор, по которому оценивались телеком-компании, снизился с 10 до 3 EBITDA. Он добавил, что необходимо «сделать так, чтобы телеком-отрасль не деградировала», подчеркнув, что, согласно международным рейтингам, в России наблюдается снижение уровня и качества связи.

О проблемах с финансированием отрасли, росте налоговой нагрузки и увеличении выплат в фонд универсального обслуживания говорил и президент «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр Панков. Он указал на тенденцию, при которой авторы законопроектов и нормативных актов рассматривают операторов как доноров для реализации своих инициатив. Панков привёл несколько примеров: инициированный банковским сектором законопроект, предполагающий компенсацию операторами потерь граждан от телефонного мошенничества; предложение не обязывать бизнес оплачивать операторам внедрение обязательной с 1 сентября маркировки звонков от организаций; и идею взимать с операторов плату за доступ к инфраструктуре электронного правительства.

Максут Шадаев не согласился с утверждением о деградации качества связи, заявив, что такого не происходит. «Каждый рубль, который мы направим на новую регуляторику, это рубль, который мы вынем из инвестиционных программ по формированию и поддержанию сетей», — отметил он.

Максут Шадаев выразил несогласие со словами о деградации качества связи заявив, что этого не происходит. «Мы, может быть, не развиваемся так быстро, как нам бы хотелось. Но хуже не становится. Это важно», — сообщил министр. Он подчеркнул тот факт, что телеком является базовой отраслью, «как энергетика, коммунальное хозяйство».

«Хочется больше конструктивных предложений. Мы говорим, жизнь тяжёлая, мы всё понимаем, но это ваша отрасль, действительно, источников для наращивания CAPEX меньше, [высокая ключевая] ставка, но... Давайте думать», — предложил министр. Он также сообщил, что в Минцифры считают: бизнес должен компенсировать операторам расходы на маркировку звонков, а доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия — в тех случаях, когда он необходим для выполнения требований законодательства — должен предоставляться бесплатно.