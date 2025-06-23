Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Конгресс США запретил сотрудникам пользо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp

Палата представителей США запретила своим сотрудникам использовать мессенджер WhatsApp на служебных устройствах. Решение было принято после оценки рисков безопасности, проведённой специалистами по кибербезопасности, которые сочли приложение потенциальной угрозой.

Источник изображения: Jainam Sheth / Unsplash

Источник изображения: Jainam Sheth / Unsplash

Как стало известно порталу The Verge, главный административный офицер Палаты представителей (CAO) сообщил, что служба кибербезопасности сочла WhatsApp высокорискованным из-за недостаточной прозрачности в защите пользовательских данных, отсутствия шифрования хранимой информации и возможных уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Согласно отчёту, всем сотрудникам Конгресса запрещено скачивать и использовать любые версии WhatsApp (мобильные и десктопные) на устройствах, принадлежащих государственным структурам. В случае обнаружения установленного приложения сотрудники будут уведомлены и обязаны удалить его. Те, кто уже используют WhatsApp на рабочих устройствах, получат соответствующее напоминание от технической службы.

Источник изображения: Grant Davies / Unsplash

Источник изображения: Grant Davies / Unsplash

Представитель Meta Энди Стоун (Andy Stone) раскритиковал это решение в своём посте в социальной сети X. Он отметил, что компания категорически не согласна с оценкой мессенджера со стороны CAO, подчеркнув, что все сообщения в WhatsApp по умолчанию защищены сквозным шифрованием, которое делает невозможным их прочтение кем-либо, включая саму Meta. По его словам, уровень безопасности WhatsApp выше, чем у большинства приложений, разрешённых к использованию администрацией Конгресса.

Вместе с запретом на WhatsApp сотрудникам предложили перейти на другие приложения для обмена сообщениями, среди которых — Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime и сервис Wickr, принадлежащий Amazon. При этом официальный ответ от офиса CAO на запрос издания The Verge пока не поступил.

Также отмечается, что WhatsApp — не единственный мессенджер, ограниченный к использованию в Палате представителей США. Ранее там был запрещён TikTok на государственных устройствах и введены ограничения на использование бесплатной версии искусственного интеллекта ChatGPT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Я извлёк урок из истории ВКонтакте»: Дуров заявил, что никогда и ни за что не продаст Telegram
В мессенджере WhatsApp появятся реклама и платные подписки
Российский суд оштрафовал WhatsApp и Signal на 800 000 рублей каждого
Трамп в третий раз отсрочил блокировку TikTok в США
Маск на пути к суперприложению: X запустит кошелёк и инвестиции уже в этом году
Входить в Facebook✴ можно будет с помощью ключей доступа
Теги: сша, whatsapp, me, безопасность данных
сша, whatsapp, me, безопасность данных
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
CD Projekt Red отложила следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 не выйдет 26 июня
В России появилась киберспортивная команда Team Yandex по Dota 2, но планы «Яндекса» куда шире
Представлен Vivo X200 FE — компактный флагман с батареей на 6500 мА·ч и дизайном iPhone
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp 35 мин.
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда 2 ч.
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов» 2 ч.
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 3 ч.
Фольклорный хоррор «Лихо одноглазое» от создателей «Чёрной книги» получил дату выхода в Steam и новый трейлер 4 ч.
Календарь релизов — 23 – 29 июня: Death Stranding 2 и System Shock 2: 25th Anniversary Remaster 5 ч.
Dune: Awakening установила рекорд по скорости продаж для Funcom — более 800 тысяч смертей от Шаи-Хулуда и другие достижения игроков 6 ч.
Broadcom представила VMware Cloud Foundation 9 — основу основ для современного частного облака 10 ч.
Разработчики российского MMO-шутера Pioner раскрыли, как будут улучшать игру по итогам тестирования в Steam 11 ч.
На вершине успеха: кооперативная игра Peak от авторов Content Warning и Another Crab's Treasure покорила Steam и стала хитом продаж 13 ч.
Yeston выпустила компактную GeForce RTX 5060 Cute Pet с милым оформлением 54 мин.
Lenovo выпустила самый передовой хромбук — с ИИ-функциями Google и 3-нм процессором MediaTek Kompanio Ultra 910 4 ч.
Лунная пыль менее вредна, чем смог земных мегаполисов, выяснили учёные 4 ч.
Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE показались на качественных изображениях 4 ч.
Сверхтонкий складной смартфон Honor Magic V5 показался на живых фото 5 ч.
Ракета Atlas V вывела на орбиту вторую партию интернет-спутников Amazon Project Kuiper 5 ч.
Самый зоркий телескоп на Земле начал изучать вселенную — опубликованы первые впечатляющие снимки 6 ч.
Вышли подробные обзоры Nintendo Switch 2 — в целом хорошо, но экран мог бы быть получше 7 ч.
SK hynix выпустит кастомную HBM4E-память для NVIDIA, Microsoft и Broadcom 8 ч.
3data модернизировала московский ЦОД «М8», добавив мощности для колокейшн-клиентов 8 ч.