Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp

Палата представителей США запретила своим сотрудникам использовать мессенджер WhatsApp на служебных устройствах. Решение было принято после оценки рисков безопасности, проведённой специалистами по кибербезопасности, которые сочли приложение потенциальной угрозой.

Как стало известно порталу The Verge, главный административный офицер Палаты представителей (CAO) сообщил, что служба кибербезопасности сочла WhatsApp высокорискованным из-за недостаточной прозрачности в защите пользовательских данных, отсутствия шифрования хранимой информации и возможных уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Согласно отчёту, всем сотрудникам Конгресса запрещено скачивать и использовать любые версии WhatsApp (мобильные и десктопные) на устройствах, принадлежащих государственным структурам. В случае обнаружения установленного приложения сотрудники будут уведомлены и обязаны удалить его. Те, кто уже используют WhatsApp на рабочих устройствах, получат соответствующее напоминание от технической службы.

Представитель Meta✴ Энди Стоун (Andy Stone) раскритиковал это решение в своём посте в социальной сети X. Он отметил, что компания категорически не согласна с оценкой мессенджера со стороны CAO, подчеркнув, что все сообщения в WhatsApp по умолчанию защищены сквозным шифрованием, которое делает невозможным их прочтение кем-либо, включая саму Meta✴. По его словам, уровень безопасности WhatsApp выше, чем у большинства приложений, разрешённых к использованию администрацией Конгресса.

Вместе с запретом на WhatsApp сотрудникам предложили перейти на другие приложения для обмена сообщениями, среди которых — Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime и сервис Wickr, принадлежащий Amazon. При этом официальный ответ от офиса CAO на запрос издания The Verge пока не поступил.

Также отмечается, что WhatsApp — не единственный мессенджер, ограниченный к использованию в Палате представителей США. Ранее там был запрещён TikTok на государственных устройствах и введены ограничения на использование бесплатной версии искусственного интеллекта ChatGPT.