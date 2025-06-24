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Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad

Компания Apple официально раскритиковала новую систему маркировки энергоэффективности, введённую в Европейском союзе, после того как её устройства, включая iPad Pro M4, получили одну из самых низких оценок. В опубликованном 44-страничном документе Apple призвала пересмотреть методологию тестирования и указала на неоднозначность и расплывчатость критериев, которые могут привести к необъективным результатам.

Источник изображения: Apple

Источник изображений: Apple

С 20 июня все смартфоны и планшеты, продаваемые в ЕС, должны сопровождаться маркировкой, аналогичной той, что используется для бытовой техники. Как сообщает Notebookcheck, на данный момент такие метки получили 603 устройства, из которых 142 удостоились высшего рейтинга «A». Однако ни один продукт Apple не попал в эту категорию. iPhone 16 Pro получил оценку «B», тогда как большинство iPad оказались в самом низу шкалы с отметкой «G». Основные претензии касаются недостаточной устойчивости планшетов к падениям и отсутствия защиты от воды.

Также эксперты обратили внимание на ограниченную ремонтопригодность устройств и отсутствие гарантии на обновления программного обеспечения. Например, ремонтопригодность iPad Pro получила среднюю оценку «C», хотя iFixit, портал бесплатных онлайн-руководств по ремонту, считает, что это даже слишком высокий балл.

В своём отчёте Apple заявила, что собственные тесты iPhone 16 Pro показали результаты, достаточные для повышения рейтинга на один уровень по энергоэффективности и устойчивости к ударам. Однако из-за неоднозначности требований ЕС компания самостоятельно занизила оценки, чтобы избежать возможных разногласий. При этом они подчеркнули, что вся процедура тестирования проводится самими производителями, а проверка со стороны ЕС осуществляется выборочно, что создаёт риск манипуляций или просто несогласованности подходов между брендами.

Apple также указала на противоречия в методике испытаний. Например, оценка устойчивости к падениям может варьироваться на три уровня в зависимости от интерпретации параметров. Стандарты ЕС требуют проведения пяти падений на стальную плиту, но не уточняют её твёрдость или текстуру поверхности, что существенно влияет на результат. По мнению Apple, такого количества тестов недостаточно для объективной оценки. В Евросоюзе признают, что текущие требования носят предварительный характер и будут уточняться по мере накопления данных и получения обратной связи от производителей.

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Теги: apple, apple iphone, apple ipad, евросоюз
apple, apple iphone, apple ipad, евросоюз
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