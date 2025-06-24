Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой

После того, как суд обязал OpenAI сохранять все чаты пользователей ChatGPT, включая удалённые и анонимные, несколько пользователей в США попытались оспорить это решение в судебном порядке, ссылаясь на нарушение приватности. Но суд отклонил жалобу, в которой утверждалось, что судебный запрет на удаление переписки создаёт угрозу массовой слежки за миллионами людей.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Как сообщает издание Ars Technica, решение о бессрочном хранении чатов было вынесено Окружным судом Соединённых Штатов Южного округа Нью-Йорка в рамках иска о нарушении авторских прав, поданного медиакомпаниями, включая издание The New York Times. OpenAI обязали сохранять все данные на случай, если они понадобятся как доказательство в текущем деле.

Однако пользователь Эйдан Хант (Aidan Hunt) подал протест, заявив, что чаты могут содержать личную и коммерческую тайну. Хант утверждал, что компания OpenAI ранее обещала не хранить удалённые чаты и не предупредила об изменениях. «Клиентам не объяснили, что их данные останутся бессрочно в системе, что нарушает право на приватность и четвёртую поправку Конституции США», — сказал он. Хант в своём ходатайстве предлагал исключить из хранения на серверах OpenAI анонимные чаты, медицинские вопросы, обсуждение финансов и права. Судья Она Ван (Ona Wang) отклонила его протест, посчитав вопрос приватности второстепенным в деле об авторском праве.

Также была подана жалоба от лица консалтинговой компании Spark Innovations, в которой указывалось на недопустимость хранения чатов, содержащих коммерческую тайну и обсуждение рабочих процессов. Одновременно Коринн Макшерри (Corynne McSherry), юрист из Фонда электронных рубежей (EFF) по защите цифровых прав, поддержала опасения: «Этот прецедент угрожает приватности всех клиентов OpenAI. ИИ-чаты становятся новым инструментом корпоративной слежки, особенно если люди не контролируют свои данные [после их удаления]».

Но пользователи задаются вопросом, насколько активно OpenAI будет отстаивать их интересы, так как есть опасения, что компания может пожертвовать защитой личных данных ради экономии средств или репутационных выгод. Представители OpenAI пока не ответили на запрос Ars Technica, но ранее заявляли, что намерены оспаривать судебное решение.

Правозащитники, в свою очередь, призывают все ИИ-компании не только обеспечивать реальное удаление данных из чатов, но и своевременно информировать пользователей о требованиях со стороны судебных инстанций. «Если компании ещё этого не делают, им стоит начать публиковать регулярные отчёты о таких запросах», — добавила юрист Макшерри.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Предприятие OpenAI и Джони Айва столкнулось с первым иском, даже не успев ничего выпустить
ИИ-поисковик Google научился понимать голосовые запросы, но доступна функция не всем
Google выпустила финальную версию мощной ИИ-модели Gemini 2.5 Pro, а также экономную Gemini 2.5 Flash-Lite
Би-би-си угрожает Perplexity судом из-за нарушения авторских прав при обучении нейросетей
Китайская MiniMax представила ИИ-модель M1 — её обучение обошлось в 200 раз дешевле GPT-4
Акционеры обвинили Apple в обмане относительно сроков выхода обновлённого Siri на базе ИИ
Теги: openai, чат gpt, ии-бот, судебное разбирательство, персональные данные
openai, чат gpt, ии-бот, судебное разбирательство, персональные данные
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple исправила главную проблему Liquid Glass — вторая бета iOS 26 стала более читаемой
CD Projekt Red отложила следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 не выйдет 26 июня
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой 2 ч.
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp 9 ч.
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда 10 ч.
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов» 10 ч.
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 11 ч.
Фольклорный хоррор «Лихо одноглазое» от создателей «Чёрной книги» получил дату выхода в Steam и новый трейлер 12 ч.
Календарь релизов — 23 – 29 июня: Death Stranding 2 и System Shock 2: 25th Anniversary Remaster 13 ч.
Dune: Awakening установила рекорд по скорости продаж для Funcom — более 800 тысяч смертей от Шаи-Хулуда и другие достижения игроков 14 ч.
Broadcom представила VMware Cloud Foundation 9 — основу основ для современного частного облака 18 ч.
Разработчики российского MMO-шутера Pioner раскрыли, как будут улучшать игру по итогам тестирования в Steam 19 ч.
Процессор в составе новейшего ноутбука Huawei MateBook Fold выпускается по прежней 7-нм технологии 7 мин.
Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ 4 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) на платформе Core Ultra второго поколения 7 ч.
Акции Tesla подскочили на 8 % после запуска роботакси в Техасе 8 ч.
Huawei выпустит раскладушку Pocket 2 Premium Edition, который будет дешевле оригинала 8 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование Zalman P40 Prism White: корпус-призма 8 ч.
Yeston выпустила компактную GeForce RTX 5060 Cute Pet с милым оформлением 9 ч.
Lenovo выпустила самый передовой хромбук — с ИИ-функциями Google и 3-нм процессором MediaTek Kompanio Ultra 910 12 ч.
Лунная пыль менее вредна, чем смог земных мегаполисов, выяснили учёные 12 ч.
Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE показались на качественных изображениях 12 ч.