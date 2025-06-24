Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой

После того, как суд обязал OpenAI сохранять все чаты пользователей ChatGPT, включая удалённые и анонимные, несколько пользователей в США попытались оспорить это решение в судебном порядке, ссылаясь на нарушение приватности. Но суд отклонил жалобу, в которой утверждалось, что судебный запрет на удаление переписки создаёт угрозу массовой слежки за миллионами людей.

Как сообщает издание Ars Technica, решение о бессрочном хранении чатов было вынесено Окружным судом Соединённых Штатов Южного округа Нью-Йорка в рамках иска о нарушении авторских прав, поданного медиакомпаниями, включая издание The New York Times. OpenAI обязали сохранять все данные на случай, если они понадобятся как доказательство в текущем деле.

Однако пользователь Эйдан Хант (Aidan Hunt) подал протест, заявив, что чаты могут содержать личную и коммерческую тайну. Хант утверждал, что компания OpenAI ранее обещала не хранить удалённые чаты и не предупредила об изменениях. «Клиентам не объяснили, что их данные останутся бессрочно в системе, что нарушает право на приватность и четвёртую поправку Конституции США», — сказал он. Хант в своём ходатайстве предлагал исключить из хранения на серверах OpenAI анонимные чаты, медицинские вопросы, обсуждение финансов и права. Судья Она Ван (Ona Wang) отклонила его протест, посчитав вопрос приватности второстепенным в деле об авторском праве.

Также была подана жалоба от лица консалтинговой компании Spark Innovations, в которой указывалось на недопустимость хранения чатов, содержащих коммерческую тайну и обсуждение рабочих процессов. Одновременно Коринн Макшерри (Corynne McSherry), юрист из Фонда электронных рубежей (EFF) по защите цифровых прав, поддержала опасения: «Этот прецедент угрожает приватности всех клиентов OpenAI. ИИ-чаты становятся новым инструментом корпоративной слежки, особенно если люди не контролируют свои данные [после их удаления]».

Но пользователи задаются вопросом, насколько активно OpenAI будет отстаивать их интересы, так как есть опасения, что компания может пожертвовать защитой личных данных ради экономии средств или репутационных выгод. Представители OpenAI пока не ответили на запрос Ars Technica, но ранее заявляли, что намерены оспаривать судебное решение.

Правозащитники, в свою очередь, призывают все ИИ-компании не только обеспечивать реальное удаление данных из чатов, но и своевременно информировать пользователей о требованиях со стороны судебных инстанций. «Если компании ещё этого не делают, им стоит начать публиковать регулярные отчёты о таких запросах», — добавила юрист Макшерри.