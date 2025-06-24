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Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами

Взаимоотношения американского ведомства NHTSA, отвечающего за безопасность дорожного движения, с компанией Tesla нельзя назвать гладкими, а недавний запуск коммерческой эксплуатации парка беспилотных такси в Остине только добавил проблем. Регуляторы уже заинтересовались инцидентами с участием роботакси Tesla, которые попали в поле зрения блогеров и журналистов.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как известно, с минувшего воскресенья Tesla вывела на дороги южной части техасского Остина парк из примерно десяти электромобилей Model Y, способных перевозить пассажиров без участия водителя, хотя страхующий автоматику сотрудник компании в каждом случае присутствует на переднем пассажирском сидении. Данное событие уже привлекло внимание множества блогеров и очевидцев, и в Сети стали появляться видеозаписи с демонстрацией аномального поведения беспилотных такси Tesla.

В одном из случаев автоматически управляемая машина выехала на полосу встречного движения, в ряде случаев было зафиксировано движение по дороге с превышением допустимой на участке скорости, а ещё два инцидента выразились в резком торможении прототипов без видимой причины. Предварительный анализ ситуации позволил предположить, что так роботакси реагировали на припаркованные вдоль дороги полицейские машины. Ранее у программного обеспечения FSD выявлялись проблемы с идентификацией подобного типа транспортных средств, стоящих на проезжей части, поэтому специалистам Tesla наверняка пришлось внедрить алгоритмы, предусматривающие повышенную осторожность при движении по близости от полицейских и пожарных машин.

Агентство Bloomberg сегодня подтвердило, что NHTSA заинтересовалось данными инцидентами, и запросила соответствующую информацию у Tesla. По сложившейся в США практике, это ведомство не занимается предварительной сертификацией отдельных новых технологий и систем, применяемых на транспорте внутри страны. Обязанность обеспечения безопасности дорожного движения ложится на автопроизводителей, которые сертифицируют транспортные средства в целом. Если расследование выявит, что поведение роботакси Tesla может служить источником опасности для участников дорожного движения, то NHTSA может вмешаться в процесс их эксплуатации. Компания Tesla согласилась поделиться с NHTSA подробностями о поведении своих роботакси, но попросила ведомство сохранить всю предоставленную информацию в секрете, поскольку её разглашение может обернуться для автопроизводителя существенными материальными потерями.

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Теги: tesla, автопилот, роботакси, nhtsa, безопасность
tesla, автопилот, роботакси, nhtsa, безопасность
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