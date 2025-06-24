Всего за год отечественный спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза

В России число вакансий для специалистов по безопасности искусственного интеллекта увеличилось в первой половине 2025 года в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 80 до 350. Также выросла медианная зарплата у таких специалистов — с 134 тыс. до 200 тыс. рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование рынка труда разработчика решений информационной безопасности (ИБ) Swordfish Security и рекрутингового портала hh.ru.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова рассказала, что почти половина вакансий размещается компаниями из IT-отрасли, ещё треть поступает от финансового сектора. В 47 % вакансий указано требование опыта работы от трёх до шести лет, в 32 % — от года до трёх лет, в 17 % — свыше шести лет, и лишь в 4 % опыт не требуется.

По оценкам эксперта Swordfish Security Дарьи Фигуркиной, общая нехватка кадров по этой специальности составляет около 100 тыс. специалистов, что приводит к замедлению внедрения больших языковых моделей (LLM) в бизнесе. В то же время компании используют ИИ-модели, чтобы решить проблему общего дефицита кадров.

Внедрение LLM в сервисах, например, в колл-центрах и сервисах поддержки, ведёт к снижению вакансий. Игнатова сообщила, что в I квартале 2025 года было открыто на 22 % меньше вакансий для операторов колл-центров – 77,3 тыс. против 99,2 тыс. годом ранее и на 14 % меньше вакансий для специалистов технической поддержки — 18,2 тыс. против 21,1 тыс. в I квартале прошлого года.

Представитель «Авито работы» отметил, что рынок кадров в сфере безопасности ИИ только формируется, спрос растёт, но речь пока идёт о росте в 2–3 раза год к году, а не о массовой потребности. Такие специалисты, кроме трудоустройства, часто предлагают проектные услуги в сфере LLM-security с почасовой оплатой — для решения конкретных прикладных задач, а не на базе постоянной занятости, рассказал он.

Фигуркина отмечает, что внедрение ИИ не решает проблему кадрового голода, так как на рынке сохраняется дефицит квалифицированных специалистов в сфере применения ИИ. Специалисты по безопасности ИИ обеспечивают защиту и надёжность ИИ-систем, предотвращают злоупотребление ими (например, подтасовку данных, генерацию вредоносного контента), говорит HR-директор IT-интегратора «Телеком биржа» Катерина Смирнова. Внедрение компанией ИИ-технологий без контроля со стороны таких специалистов может привести к утечке данных, что чревато репутационными потерями или даже серьёзными правовыми проблемами, сообщила она. По оценкам Смирновой, дефицит в категории специалистов по безопасности ИИ будет наблюдаться около пяти лет, пока вузы не начнут их выпускать в достаточном количестве.