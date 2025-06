Объявлена дата выхода Little Nightmares 3 — новый трейлер, 11 минут геймплея и предзаказ с приятным сюрпризом

Издательство Bandai Namco и разработчики из британской Supermassive Games (Until Dawn, серия The Dark Pictures) на презентации Little Nightmares Showcase объявили дату выхода своего хоррор-платформера Little Nightmares 3.

Напомним, Little Nightmares 3 была представлена летом 2023 года на шоу gamescom 2023: Opening Night Live и ожидалась к релизу в 2024-м, однако прошлой весной премьеру отложили на 2025-й.

Как стало известно, Little Nightmares 3 поступит в продажу 10 октября для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Вслед за анонсом стартовали предзаказы Little Nightmares 3. Стандартное издание игры в российском Steam стоит 2849 рублей, а расширенное (с набором «Тайны Спирали» на два дополнения) — 4268 рублей.

В качестве бонуса за предзаказ выступают комплект костюмов Тёмной Шестой и Little Nightmares Enhanced Edition — ремастер первой части для PC, PS5, Xbox Series X и S с поддержкой 4K и 60 кадров/с.

Пользователям Little Nightmares 3 предстоит помочь двум детям по прозвищу Малой и Одна выбраться из Ниоткуда — опасного мира иллюзий и теней. В 11-минутном геймплейном ролике с Little Nightmares Showcase показали жуткий карнавал.

Обещают онлайн-кооператив (для прохождения вдвоём достаточно одной копии), режим для одного игрока (с ИИ-компаньоном), необходимость работать сообща, безжизненные пейзажи, бесконечные кошмары и перевод на русский.