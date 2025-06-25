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Microsoft предложила два способа остаться на Windows 10 без оплаты $30

Microsoft смягчила условия получения обновлений безопасности для Windows 10, отказавшись от первоначального плана взимать с пользователей оплату в $30 через программу расширенных обновлений безопасности (ESU). Вместо этого компания предложила два альтернативных варианта: использование баллов Microsoft Rewards или резервного копирования в OneDrive.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Поддержка Windows 10 официально прекращается 14 октября 2025 года, после чего система перестанет получать новые функции, исправления ошибок и техническую помощь. Изначально Microsoft намеревалась взимать плату за продление поддержки безопасности, но теперь пользователи смогут зарегистрироваться в программе ESU, в которой можно обменять баллы, полученные в программы вознаграждений Microsoft Rewards, на различные подарочные карты. Эти баллы начисляются за использование сервисов компании, таких как поиск Bing или браузер Edge. Например, установка приложения Bing приносит 500 баллов, а 1000 баллов эквивалентны примерно 1 доллару.

Второй вариант предполагает использование функции резервного копирования Windows в OneDrive. Однако, как отмечает PCMag, бесплатного объёма хранилища в 5 Гбайт может не хватить для сохранений необходимых данных, поэтому многим пользователям потребуется подписка Microsoft 365. В компании подчёркивают, что оба способа являются дополнительными бесплатными вариантами регистрации в ESU.

Причину изменения условий компания не объяснила, однако ранее стало понятно, что решение прекратить поддержку Windows 10 вызвало недовольство среди части пользователей, особенно владельцев старых ПК, которые не соответствуют аппаратным требованиям Windows 11. Интересно, что по данным StatCounter, Windows 10 по-прежнему остаётся самой популярной версией ОС — её доля составляет 53 %, тогда как у Windows 11 — 43 %.

Для участия в программе ESU Microsoft запустит «мастера регистрации», который появится в настройках системы и в виде уведомлений. Его тестирование начнётся в июле, а массовый запуск запланирован на середину августа. Участники программы Windows Insider получат доступ к нему раньше. Программа ESU, которая предусматривает только критические обновления безопасности без новых функций или технической поддержки, будет действовать с 15 октября 2025 года по 13 октября 2026 года.

Отметим, ранее ESU была доступна только для корпоративных клиентов, но теперь Microsoft впервые предлагает её обычным пользователям. В компании также уточнили, что программа не является долгосрочным решением, а предназначена для плавного перехода на более новые версии Windows.

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Теги: windows 10, windows 11, microsoft, поддержка, операционная система
windows 10, windows 11, microsoft, поддержка, операционная система
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