Fujitsu считает важным появление в Японии контрактного производителя передовых чипов Rapidus

В конце прошлого года японская компания Fujitsu показала образец своего 144-ядерного процессора Monaka на архитектуре Armv9, который будет выпускаться TSMC по 2-нм технологии, и с 2027 года будет использоваться в суперкомпьютерах и центрах обработки данных. Недавно президент Fujitsu положительно оценил появление контрактного производителя Rapidus и выразил заинтересованность в его поддержке.

Как отмечает Nikkei, свои комментарии относительно Rapidus, которая с 2027 года рассчитывает наладить в Японии контрактный выпуск чипов по 2-нм технологии, президент Fujitsu Такахито Токита (Takahito Tokita) сделал на очередном собрании акционеров компании в начале этой недели. Сам по себе факт выхода Rapidus на рынок контрактных услуг глава Fujitsu охарактеризовал положительно: «Увеличение количества источников передовых полупроводниковых компонентов исключительно полезно для обеспечения стабильности наших цепочек поставок».

Хотя глава Fujitsu и заявил, что пока его компанию и Rapidus ничего не связывает, он не исключил возможности инвестиций в капитал этого молодого производителя чипов. Попутно он подчеркнул, что со стороны японского правительства финансовая поддержка Rapidus является очень правильной тактикой. Напомним, что до сих пор Rapidus приходилось полагаться преимущественно на государственные субсидии, хотя таковые традиционно не были предусмотрены в бюджете страны, и парламентариям пришлось вносить целевые изменения в законодательство. Попытки властей Японии привлечь к финансированию деятельности Rapidus коммерческие банки и стратегических инвесторов из числа будущих клиентов особым успехом не увенчались. Не все представители бизнеса уверены, что задача по организации с нуля производства 2-нм чипов в Японии может быть решена в поставленные сроки и с разумными затратами. По некоторым оценкам, сейчас компании требуется не менее $20 млрд для организации массового выпуска 2-нм чипов на территории Японии.

Ранее отмечалось, что японский автопроизводитель Honda Motor также выражает заинтересованность в инвестициях в Rapidus, поскольку хотел бы создавать с помощью таких подрядчиков собственные чипы для бортовых систем автопилота. Сейчас у Honda подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с TSMC. В свою очередь, Rapidus не спешит раскрывать имена потенциальных клиентов, но отмечает, что среди них могут быть крупные зарубежные компании. Первые прототипы 2-нм продукции могут быть переданы клиентам Rapidus уже в следующем месяце. Наладить их массовый выпуск при методологической поддержке IBM компания собирается в 2027 году.