Сегодня 25 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Fujitsu считает важным появление в Япони...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Fujitsu считает важным появление в Японии контрактного производителя передовых чипов Rapidus

В конце прошлого года японская компания Fujitsu показала образец своего 144-ядерного процессора Monaka на архитектуре Armv9, который будет выпускаться TSMC по 2-нм технологии, и с 2027 года будет использоваться в суперкомпьютерах и центрах обработки данных. Недавно президент Fujitsu положительно оценил появление контрактного производителя Rapidus и выразил заинтересованность в его поддержке.

Источник изображения: Fujitsu

Источник изображения: Fujitsu

Как отмечает Nikkei, свои комментарии относительно Rapidus, которая с 2027 года рассчитывает наладить в Японии контрактный выпуск чипов по 2-нм технологии, президент Fujitsu Такахито Токита (Takahito Tokita) сделал на очередном собрании акционеров компании в начале этой недели. Сам по себе факт выхода Rapidus на рынок контрактных услуг глава Fujitsu охарактеризовал положительно: «Увеличение количества источников передовых полупроводниковых компонентов исключительно полезно для обеспечения стабильности наших цепочек поставок».

Хотя глава Fujitsu и заявил, что пока его компанию и Rapidus ничего не связывает, он не исключил возможности инвестиций в капитал этого молодого производителя чипов. Попутно он подчеркнул, что со стороны японского правительства финансовая поддержка Rapidus является очень правильной тактикой. Напомним, что до сих пор Rapidus приходилось полагаться преимущественно на государственные субсидии, хотя таковые традиционно не были предусмотрены в бюджете страны, и парламентариям пришлось вносить целевые изменения в законодательство. Попытки властей Японии привлечь к финансированию деятельности Rapidus коммерческие банки и стратегических инвесторов из числа будущих клиентов особым успехом не увенчались. Не все представители бизнеса уверены, что задача по организации с нуля производства 2-нм чипов в Японии может быть решена в поставленные сроки и с разумными затратами. По некоторым оценкам, сейчас компании требуется не менее $20 млрд для организации массового выпуска 2-нм чипов на территории Японии.

Ранее отмечалось, что японский автопроизводитель Honda Motor также выражает заинтересованность в инвестициях в Rapidus, поскольку хотел бы создавать с помощью таких подрядчиков собственные чипы для бортовых систем автопилота. Сейчас у Honda подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с TSMC. В свою очередь, Rapidus не спешит раскрывать имена потенциальных клиентов, но отмечает, что среди них могут быть крупные зарубежные компании. Первые прототипы 2-нм продукции могут быть переданы клиентам Rapidus уже в следующем месяце. Наладить их массовый выпуск при методологической поддержке IBM компания собирается в 2027 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honda вложится в японского производителя чипов Rapidus, чтобы получать передовые микросхемы для автомобилей будущего
Половина новых фабрик чипов в Японии оказалась не нужна — они не попали в тренд ИИ
Японская Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Apple и Google
Intel запустила обещанную волну увольнений — первыми под сокращение попали инженеры в Калифорнии
Google представила ИИ для роботов, который сможет работать без интернета и завязывать шнурки
Xiaomi представила 33-Вт зарядку со встроенным пауэрбанком на 5000 мА·ч дешевле $30
Теги: fujitsu, rapidus, производство микросхем, полупроводники
fujitsu, rapidus, производство микросхем, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях
Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
Объявлена дата выхода Little Nightmares 3 — новый трейлер, 11 минут геймплея и предзаказ с приятным сюрпризом
«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина»: Анджей Сапковский пообещал фанатам «Ведьмака» новые книги
Microsoft предложила два способа остаться на Windows 10 без оплаты $30 18 мин.
Бизнес раскритиковал идею введения платного доступа к госсервисам для юрлиц 6 ч.
Российская гиперконвергентная платформа vStack HCP получила крупное обновление 9 ч.
Продажи Rematch от создателей Sifu превысили миллион копий — раскрыта статистика игроков 9 ч.
Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение Lex Imperialis и большой патч 1.4, а в работе ещё более крупное обновление 10 ч.
Anthropic выиграла суд у издателей: обучать ИИ на купленных книгах законно, на пиратских — нет 10 ч.
Xbox скоро настигнет новая волна массовых увольнений — Microsoft проводит реорганизацию 11 ч.
Путин подписал закон о создании национального мессенджера 11 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода перезапуска Painkiller — в российском Steam открыт предзаказ 12 ч.
Заявка на успех: более миллиона человек уже добавили Resident Evil Requiem в список желаемого 15 ч.
Оборот российского рынка микроэлектроники может к 2030 году превысить триллион рублей 5 мин.
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к семи годам колонии за мошенничество 16 мин.
Apple приняла официальное участие в китайской программе субсидирования продаж потребительской электроники 37 мин.
Fujitsu считает важным появление в Японии контрактного производителя передовых чипов Rapidus 2 ч.
Intel запустила обещанную волну увольнений — первыми под сокращение попали инженеры в Калифорнии 4 ч.
Gigabyte представила три версии GeForce RTX 5050, включая низкопрофильную — все с разгоном 4 ч.
Стараниями Китая мировые поставки носимых устройств подскочили на 10,5 % в первом квартале 4 ч.
Новая статья: Разрубить EUV-узел 5 ч.
MSI представила компактную GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC с разгоном 6 ч.
Бизнес США единодушно предупредил Трампа: пошлины на чипы в 25 % обернутся хаосом 6 ч.