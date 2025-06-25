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Мошенники заигрались: аферисты используют Minecraft, Roblox и Brawl Stars для обмана российских школьников

Издание «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков российских телекоммуникационных компаний сообщает о популярности среди мошенников схем с использованием известных видеоигр.

Источник изображения: Mojang Studios

Источник изображения: Mojang Studios

По данным исследования, количество кибератак на школьников за первые пять месяцев 2025 года выросло на 30 % по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Одной из главных преступных схем стало мошенничество с играми.

Аферисты создают поддельные версии популярных интерактивных развлечений (Minecraft, Brawl Stars, Roblox), предлагают за их использование школьникам денежные вознаграждения, а по итогу крадут аккаунты и/или данные о банковских счетах.

Источник изображения: Roblox Corporation

Источник изображения: Roblox Corporation

Среди мошеннических схем также фигурируют фальшивые турниры по Brawl Stars и точные копии официального сайта Roblox: «Мошенники используют встроенный WebView, который сливается с настоящим интерфейсом игровой платформы».

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал «Известиям», что за последний год злоумышленники пытались взломать игроков Minecraft более 3 млн раз, Roblox — 1,65 млн, а Brawl Stars — 310 тысяч.

Источник изображения: Supercell

Источник изображения: Supercell

В целях защиты от мошенников эксперты советуют не вводить личные данные на сторонних сайтах (даже если они выглядят правдоподобно) и избегать ссылок в соцсетях/мессенджерах с обещанием бесплатных игровых ресурсов.

Злоумышленники пытаются обмануть пользователей не только мобильных, но и компьютерных/консольных игр. Например, приглашая на несуществующую «бету» (The Witcher 4 или Silent Hill f).

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Теги: minecraft, brawl stars, roblox, игры, россия
minecraft, brawl stars, roblox, игры, россия
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