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Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости

Ещё не так давно производители памяти жаловались на низкие цены и затоваренные склады, но в этом полугодии ситуация начала меняться в лучшую для них сторону. По крайней мере, в марте экспорт микросхем типа DRAM из Южной Кореи вырос на 27,8 % в денежном выражении год к году, а за первые 20 дней июня он увеличился на 25,5 %.

SK hynix

SK hynix

Подобной статистикой делится ресурс KED Global со ссылкой на KED Aicel. В денежном выражении экспорт DRAM из Южной Кореи за первые двадцать дней июня достиг $1,9 млрд, по данным этого источника. В статистике при этом не учитываются поставки наиболее дорогой памяти типа HBM, которая формально относится к сегменту DRAM, но пользуется повышенным спросом из-за бума систем искусственного интеллекта. По сути, такая динамка говорит о росте спроса на обычную оперативную память, которая применяется в ПК и серверном оборудовании.

Американские производители такого оборудования начали запасаться памятью впрок в ожидании роста таможенных тарифов, это отчасти объясняет рост спроса на DRAM. Кроме того, концентрация на более выгодной HBM оттягивает ресурсы производителей, поэтому обычная DRAM остаётся в дефиците. Наблюдаемая динамика цен и спроса на рынке не укладывается в привычные сезонные тенденции, по словам экспертов. Как отмечает TrendForce, за последние недели цены на DDR4 выросли более чем на 20 %, в отдельных случаях они почти удвоились всего за месяц. Цены толкает вверх и информация о намерениях крупнейших производителей памяти прекратить выпуск DDR4 и переключиться на более современную DDR5. Последняя в мобильном сегменте за месяц выросла в цене на 9 %.

Если в марте экспорт DRAM из Южной Кореи, где расположены два крупнейших производителя — Samsung Electronics и SK hynix, вырос на 27,8 %, то в апреле он уже подскочил на 38 %, а в мае на 36 %. За первые двадцать дней июня он вырос на 25,5 %. По прогнозам TrendForce, цены на DRAM общего назначения в третьем квартале вырастут на величину от 18 до 23 %. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что рынок памяти достигнет локального минимума по ценам в начале 2026 года — раньше, чем ожидалось изначально.

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Теги: samsung, sk hynix, южная корея, dram, аналитика
samsung, sk hynix, южная корея, dram, аналитика
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