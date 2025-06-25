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Intel свернёт производство автопроцессоров ради серверов и ПК

Для разработчиков полупроводниковых компонентов высокой сложности присутствие на рынке компонентов для автомобилей исторически требовало большого терпения, поскольку обычно новшества в этом сегменте внедрялись очень медленно, а динамика выручки оставляла желать лучшего. Неудивительно, что Intel в условиях кризиса решила профильный бизнес сократить почти полностью.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Об этом решении сообщает издание Oregon Live со ссылкой на информацию, распространённую среди сотрудников корпорации Intel её новым руководством. «Intel собирается свернуть бизнес в автомобильной сфере, завязанный на архитектуру Intel», — гласит рассылка, полученная сотрудниками компании. Все обязательства перед существующими клиентами будут выполнены, но большинство сотрудников Intel на автомобильном направлении будет сокращено.

В официальном обращении к Oregon Live представители Intel отметили, что компания фокусируется на продукции, ориентированной на рынок ПК и серверных решений. Данные усилия будут подразумевать упразднение автомобильного направления в составе клиентского бизнеса Intel. Компания обеспечит плавный переход для своих клиентов в реализации этого решения. До сих пор значение автомобильного бизнеса в общей структуре Intel оставалось довольно низким, поэтому она отдельно не публиковала отчётность и не описывала количество занятого в этой сфере персонала, поэтому судить о масштабах сокращений штата на этом направлении сложно. С другой стороны, Intel отмечает, что её процессорами оснащены около 50 млн транспортных средств. Скорее всего, на деятельности дочерней израильской компании Mobileye, которая разрабатывает системы автопилота для транспорта, соответствующие решения Intel не особо скажутся.

Как уже отмечалось недавно, Intel намерена сократить около 20 % производственного персонала, а также передать маркетинговые функции внешнему подрядчику, активно использующему искусственный интеллект. Другими словами, отказ от автомобильного бизнеса является лишь частью плана нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) по финансовому оздоровлению Intel и укреплению её конкурентных позиций.

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Теги: intel, автомобильная электроника, полупроводники, сокращение, реструктуризация
intel, автомобильная электроника, полупроводники, сокращение, реструктуризация
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