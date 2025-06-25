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Asus случайно выпустила «гибрид» Radeon и GeForce

Ошибка сотрудников предприятия Asus привела к созданию уникальной игровой видеокарты TUF Radeon RX 9070 XT, на которой одновременно размещены логотипы AMD Radeon и Nvidia GeForce RTX. Пока известно лишь об одном столь необычном графическом ускорителе. Однако, возможно, другие устройства из этой партии могут иметь такую же необычную маркировку.

Источник изображений: Fantastic-Ad8410 / Reddit

Источник изображений: Fantastic-Ad8410 / Reddit

Появление столь необычного ускорителя связано с тем, что Asus использует один и тот же дизайн кожуха для нескольких моделей видеокарт. Кожух с логотипом GeForce был случайно установлен на AMD Radeon RX 9070 XT. Теоретически та же ошибка может произойти и в обратном порядке, создав графический ускоритель серии RTX 50 под брендом Radeon.

«Кто-то должен проверить рабочих на сборочной линии Asus и убедиться, что они чувствуют себя хорошо... […] у меня были проблемы с моей новой картой Asus TUF 9070 XT OC. Я обратился в магазин, чтобы обменять её, а дома распаковал и получил это. Такое нарочно не придумаешь. Теперь дилемма: оставить карту и получить абсолютный мем или обменять её снова» — написал в социальной сети Reddit пользователь Fantastic-Ad8410, который и стал обладателем уникального ускорителя.

Мнения комментаторов этого сообщения разделились. Некоторые полагают, что у владельца могут возникнуть проблемы при попытке продать устройство, так как потенциальные покупатели решат, что это подделка. Другие, наоборот, уверены, что ценность столь уникального «гибридного» графического ускорителя будет только расти и он заинтересует коллекционеров. Появляются также неподтверждённые сообщения о том, что это не первый подобный случай.

Вряд ли у владельца возникнут проблемы, если он решит заменить этот необычный графический ускоритель. Тем не менее, будет жаль, если эту единственную в своём роде видеокарту вернут производителю для «ремонта». В конце концов, много ли на свете владельцев видеокарты GeForce RTX 9070 XT?

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Теги: видеокарта, графический процессор, amd radeon, nvidia geforce, гибрид, ошибка
видеокарта, графический процессор, amd radeon, nvidia geforce, гибрид, ошибка
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