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Редактор модов Zone Kit для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl требует 659 гигабайт для установки — GSC объяснила аномалию

Вышедший вместе с патчем 1.5 редактор модов Zone Kit для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World ещё не успел показать весь потенциал, но уже поразил игроков размерами.

Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

Как подметил портал PC Gamer, доступная в Epic Games Store бесплатно первая версия Zone Kit, согласно приведённым на странице системным требованиям, нуждается в 700 Гбайт свободного места на жёстком диске или SSD.

При попытке установить Zone Kit система скачивает 471 Гбайт, которые после инсталляции распаковываются до 659 Гбайт. Для сравнения: размер самой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl составляет порядка 160 Гбайт.

Zone Kit впечатляет даже на фоне других редакторов модов. Creation Kit для Starfield — 20 Гбайт, REDkit для The Witcher 3 — 50 Гбайт, FrostKit для Frostpunk 2 — 100 Гбайт, Baldur's Gate 3 Toolkit для Baldur’s Gate 3 — 150 Гбайт.

В заявлении PC Gamer представитель GSC Game World объяснил, что вес Zone Kit объясняется объёмом несжатых игровых материалов для моддеров: «Игра большая, а ассетов много, отсюда и внушительный размер».

Как подчёркивают в GSC Game World, на данном этапе Zone Kit находится в первой фазе развития. В будущем студия «изучит возможности оптимизации его размера (если это будет возможно)».

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Патч 1.5, помимо стартовой версии Zone Kit, включает множество других полезных нововведений.

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Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
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