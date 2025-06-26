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Meta✴ объявила о запуске полностью приватных ИИ-сводок в WhatsApp

Meta объявила о запуске в WhatsApp функции Message Summaries, которая позволяет получать краткие сводки непрочитанных сообщений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Так как технология основана на методе защищённой среды Private Processing, разработчики утверждают, что ни Meta, ни само приложение не смогут прочитать данные, которые отправляются на обработку.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно нажать на баннер с надписью «Суммировать приватно» (Summarize privately) над непрочитанными сообщениями, после чего ИИ сгенерирует краткий пересказ текста. Сначала нововведение станет доступно пользователям WhatsApp в США на английском языке, но позднее (до конца года) Meta планируют расширить поддержку других языков и стран.

Компания позиционирует ИИ-сводки как удобный способ быстрее разобраться с пропущенными сообщениями, что особенно может быть полезно тем, кто долго не проверял телефон или участвует в большом количестве активных чатов. При этом в Meta подчёркивают, что технология пока не идеальна даже в простых задачах, но тем не менее, функция может быть полезна для активных чатов.

По заявлению компании, главным преимуществом ИИ-сводок в её мессенджере является принцип приватности. По сути, технология похожа на Private Cloud Compute, которую использует, например, Apple для запуска ресурсоёмких ИИ-функций без риска утечки данных. В случае WhatsApp применяется сквозное шифрование и защищённая облачная среда, в которой информация обрабатывается без сохранения и доступа к ней со стороны Meta.

Важно и то, что функция остаётся полностью опциональной. Получить сводку можно будет только по запросу пользователя, а по умолчанию она отключена. Также Meta предоставляет возможность исключить отдельные чаты из взаимодействия с ИИ через раздел Advanced Chat Privacy.

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Теги: me, whatsapp, ии, ai, мессенджеры
me, whatsapp, ии, ai, мессенджеры
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