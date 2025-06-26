Meta✴ объявила о запуске полностью приватных ИИ-сводок в WhatsApp

Meta✴ объявила о запуске в WhatsApp функции Message Summaries, которая позволяет получать краткие сводки непрочитанных сообщений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Так как технология основана на методе защищённой среды Private Processing, разработчики утверждают, что ни Meta✴, ни само приложение не смогут прочитать данные, которые отправляются на обработку.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно нажать на баннер с надписью «Суммировать приватно» (Summarize privately) над непрочитанными сообщениями, после чего ИИ сгенерирует краткий пересказ текста. Сначала нововведение станет доступно пользователям WhatsApp в США на английском языке, но позднее (до конца года) Meta✴ планируют расширить поддержку других языков и стран.

Компания позиционирует ИИ-сводки как удобный способ быстрее разобраться с пропущенными сообщениями, что особенно может быть полезно тем, кто долго не проверял телефон или участвует в большом количестве активных чатов. При этом в Meta✴ подчёркивают, что технология пока не идеальна даже в простых задачах, но тем не менее, функция может быть полезна для активных чатов.

По заявлению компании, главным преимуществом ИИ-сводок в её мессенджере является принцип приватности. По сути, технология похожа на Private Cloud Compute, которую использует, например, Apple для запуска ресурсоёмких ИИ-функций без риска утечки данных. В случае WhatsApp применяется сквозное шифрование и защищённая облачная среда, в которой информация обрабатывается без сохранения и доступа к ней со стороны Meta✴.

Важно и то, что функция остаётся полностью опциональной. Получить сводку можно будет только по запросу пользователя, а по умолчанию она отключена. Также Meta✴ предоставляет возможность исключить отдельные чаты из взаимодействия с ИИ через раздел Advanced Chat Privacy.