Акции Nvidia обновили очередной рекорд, капитализация выросла до $3,77 трлн

С прошлого года Nvidia то и дело становилась самой дорогой компанией в мире, и предыдущий раз она обновляла очередной рекорд курсовой стоимости акций в январе текущего года. Беспокойство инвесторов по поводу влияния антикитайских санкций на бизнес Nvidia с тех пор сдерживали рост курса акций компании, но на этой неделе он поднялся до рекордных $154, увеличив капитализацию до $3,77 трлн.

При этом отрыв от ближайшего конкурента в лице Microsoft ($3,65 трлн) не так велик, поэтому уместнее говорить о благоприятном влиянии бума искусственного интеллекта на целый ряд американских эмитентов. Apple на третьем месте в рейтинге самых дорогих компаний довольствуется капитализацией на уровне $3 трлн. Новым толчком к росту курса акций Nvidia стало прошедшее накануне ежегодное собрание акционеров компании, на котором глава и основатель Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркнул, что максимальные возможности для роста бизнеса представляют искусственный интеллект и робототехника. Кроме того, он убедил окружающих, что формирование вычислительной инфраструктуры для ИИ только началось, и спрос ещё долго будет оставаться высоким. Вчера курс акций Nvidia вырос более чем на 4 %.

Аналитики Loop Capital считают, что рынок систем ИИ входит в очередную «золотую волну», и Nvidia остаётся одним из главных выгодоприобретателей в этих условиях. В начале апреля курс акций компании достиг локального минимума на фоне заявлений президента США Трампа о введении повышенных таможенных тарифов. После появилась надежда хотя бы на частичный успех переговоров, но к давящим на акции Nvidia факторам добавились экспортные ограничения в отношении Китая. Тем не менее, к настоящему времени всё это не мешает ценным бумагам Nvidia продолжать рост своей курсовой стоимости. С апреля они подорожали на 63 %, увеличив капитализацию эмитента на $1,5 трлн.