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Выручка Micron от реализации HBM последовательно выросла на 50 %

В конце мая в календаре Micron Technology завершился очередной фискальный квартал, итоги которого она смогла подвести только накануне, сообщив о росте выручки по итогам периода на 36 % в годовом сравнении до $9,3 млрд. Последовательно выручка от реализации HBM выросла почти на 50 %, что позволило компании порадовать инвесторов оптимистичным прогнозом на текущий квартал.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Как отмечается в пресс-релизе Micron, в сегменте центров обработки данных выручка компании по итогам прошлого квартала более чем удвоилась и достигла рекордной величины. Строго говоря, совокупная выручка Micron от реализации DRAM в минувшем квартале достигла рекордной суммы во многом благодаря HBM и серверному сегменту в целом. Квартальная выручка в размере $9,3 млрд также превзошла ожидания рынка, находившиеся на отметке $8,87 млрд.

Текущий квартал является последним в 2025 фискальном году для Micron, весь год компания рассчитывает завершить с рекордной выручкой и солидной прибылью. Соответственно, прогноз на четвёртый фискальный квартал оказался лучше ожиданий рынка, в него заложен диапазон выручки от $10,4 до $11 млрд, что выше упоминаемой сторонними аналитиками суммы ($9,89 млрд). Удельный доход на одну акцию в размере $2,5 также превышает ожидания рынка ($2,03 млрд).

По словам представителей Micron, в прошлом квартале стремление клиентов закупить больше памяти в ожидании роста таможенных тарифов оказало на выручку компании минимальное влияние. Во второй половине календарного года Micron рассчитывает на хороший спрос. Кроме того, за этот период доля Micron на рынке HBM должна подтянуться к общим показателям, характерным для сегмента DRAM в целом. Сейчас Micron снабжает своими чипами HBM новейших поколений как Nvidia, так и AMD. Поскольку Samsung немного отстаёт от конкурентов в этой сфере, Micron сохраняет возможность укреплять свои позиции на перспективном рынке.

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Теги: micron, hbm, dram, аналитика, производство микросхем
micron, hbm, dram, аналитика, производство микросхем
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