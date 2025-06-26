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ИИ-приложения теперь можно создавать прямо в чате с ботом Claude AI

Anthropic добавила новую функцию в чат-бот Claude AI, которая позволяет создавать в нём приложения на базе ИИ. Обновление основано на функции Artifacts от Anthropic, представленной в прошлом году, которая позволяет видеть и редактировать результаты запросов к ИИ-чат-боту прямо в интерфейсе приложения.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

«Начните разработку в приложении Claude, включив эту новую интерактивную возможность, — говорится в сообщении компании. — Просто опишите, что вы хотите создать, и Claude напишет для вас код». Как отметил ресурс The Verge, это похоже на vibe-кодирование, когда код создаётся с помощью ИИ-модели на основе запросов на естественном языке, но с возможностью видеть результаты прямо внутри Claude.

Сообщается, что с помощью этой функции пользователи уже создали игры на базе ИИ, обучающие инструменты, приложения для анализа данных, помощников по написанию текстов и даже рабочие процессы агентов, которые «организуют несколько вызовов Claude для сложных задач». Приложения могут взаимодействовать с Claude через API.

Anthropic также предложила пользователям делиться приложениями, которые они создают, поощряя их тем, что при использовании их API в создаваемых кем-то приложениях это будет учитываться при оформлении их подписки.

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Теги: anthropic, claude, искусственный интеллект, код
anthropic, claude, искусственный интеллект, код
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