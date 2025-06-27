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Российские геймеры не смогли зайти в Steam в разгар распродажи

Игровой сервис Steam временно перестал работать в некоторых регионах России, о чём свидетельствуют данные платформы Downdetector, предоставляющей информацию о статусе работы онлайн-сервисов, социальных сетей и любых других сайтов.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Как сообщают «Ведомости», пользователи жалуются на неполадки как в веб-версии, так и в мобильных приложениях. Сбои зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Самарской и Нижегородской областях.

Затруднения с доступом начали проявляться непосредственно после старта ежегодной летней распродажи Steam, которая началась 26 июня в 20:00 по московскому времени.

Steam представляет собой одну из крупнейших цифровых платформ для покупки, загрузки и стриминга компьютерных игр. Сервис был запущен в 2003 году и за это время стал одним из лидеров в индустрии игрового сообщества. Владельцем платформы является американская компания Valve.

Напомним, в декабре 2024 года сервис установил новый рекорд по числу одновременно подключенных пользователей — в онлайн-сети находилось почти 39,2 миллиона человек. Среди самых популярных проектов на платформе остаются такие игры, как Counter-Strike 2, Pubg: Battlegrounds и Dota 2.

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Теги: steam, valve, распродажа, downdetector, сбой
steam, valve, распродажа, downdetector, сбой
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