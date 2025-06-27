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DeepSeek упёрся в санкции: разработка модели R2 забуксовала из-за нехватки чипов Nvidia

В начале этого года китайская компания DeepSeek удивила всех выпуском своей языковой модели R1, которая достигала сопоставимых с лучшими западными образцами результатов в сфере ИИ, но требовала от разработчиков предположительно меньших затрат. Создание более новой модели R2, по некоторым данным, упёрлось в доступность ускорителей вычислений Nvidia, которые сложно найти на территории Китая.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как напоминает Reuters со ссылкой на The Information, первоначально DeepSeek планировала представить R2 в конце мая, но руководство компании было недовольно достигаемым ею уровнем быстродействия, поэтому доводка этой языковой модели затянулась во времени. По данным источника, прогресс в известной степени тормозится отсутствием в Китае достаточного количества производительных ускорителей вычислений, а DeepSeek пока предпочитает полагаться главным образом на решения Nvidia, поставки которых в КНР серьёзно ограничены из-за санкций США.

Облачная инфраструктура на территории Китая, которая сейчас используется для работы с языковой моделью R1, опирается преимущественно на ускорители Nvidia H20, которые до апреля этого года можно было поставлять вполне легально. В своей отчётности Nvidia отметила, что весенний запрет на поставки ускорителей H20 будет стоить ей нескольких миллиардов долларов США, поскольку предусмотреть иное назначение для такой продукции не получится, и весь запас придётся просто списать. Одновременно с этим Nvidia пытается найти возможность поставлять в Китай менее производительные ускорители, которые соответствовали бы существующим требованиям США в данной сфере. Предполагается, что эти ускорители будут созданы с использованием архитектуры Blackwell и памяти типа GDDR7.

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Теги: deepseek, большие языковые модели, китай, ии, nvidia
deepseek, большие языковые модели, китай, ии, nvidia
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