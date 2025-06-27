Сегодня 27 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Проблемный запуск роботакси Tesla показа...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo

Выросшую под крылом Google (Alphabet) компанию Waymo можно считать одним из пионеров рынка беспилотных такси, но её успехам в общественном медиапространстве уделяется гораздо меньше внимания, чем экспериментам Tesla. Это отображается и на капитализации бизнеса: если у Tesla она достигает $1,1 трлн, то Waymo от силы тянет на $45 млрд, располагая более активным и обширным беспилотным автопарком.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

К этой теме в конце прошлой недели заставила обратиться многих компания Tesla, которая в техасском Остине запустила работу сервиса беспилотных такси из не более чем 20 машин Model Y, оснащённых программным обеспечением. Весьма неоднозначные с точки зрения безопасности дорожного движения ситуации, в которые эти прототипы уже успели попасть, широко освещались прессой и блогерами. Регуляторы из NHTSA также запросили у Tesla информацию о получивших огласку происшествиях, но компания попросила ведомство не раскрывать эти данные публично, опасаясь репутационного и материального ущерба.

Так или иначе, The Wall Street Journal сообщает, что в текущую капитализацию Tesla заложена оценка её бизнеса в сегменте роботакси, и аналитики RBC Capital Markets отводят на неё до 60 % из всей феноменальной высокой суммы в $1,1 трлн. По сути, Tesla дороже ближайших к ней двадцати автопроизводителей вместе взятых. Хотя переоценка и является уже привычным для Tesla обстоятельством, прочих игроков рынка это вряд ли устраивает. Например, располагающая парком из 1500 беспилотных такси компания Waymo, которые еженедельно совершают более 250 000 платных поездок в нескольких крупных городах США, в прошлом году привлекла от инвесторов $5,6 млрд. Этот раунд инвестиций оценил капитализацию Waymo в $45 млрд, что меркнет на фоне оценки бизнеса Tesla, хотя физически первая располагает более развитым парком беспилотных такси и осуществляет куда более активную деятельность.

Аналитики Raymond James считают, что в ближайшие пять лет выручка Waymo от оказания услуг в сфере беспилотных такси будет в среднем расти на 129 % ежегодно. Это при самом консервативном сценарии развития бизнеса позволяет оценивать её капитализацию в $150 млрд, по мнению экспертов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботакси Tesla провалили старт испытаний в Техасе — автопилот систематически нарушает ПДД
Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами
Акции Tesla подскочили на 8 % после запуска роботакси в Техасе
Илон Маск уволил вице-президента Tesla по производству, которого называли его «правой рукой»
В Китае стартовали продажи электрических кроссоверов Xiaomi YU7 по цене от $35 000
В Китае придумали, как обмануть Вселенную и создать отказоустойчивый квантовый компьютер
Теги: tesla, автопилот, роботакси, waymo, капитализация
tesla, автопилот, роботакси, waymo, капитализация
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Nvidia объяснила, почему у мобильной RTX 5050 память на 40 % быстрее, чем у десктопной
В Китае придумали, как обмануть Вселенную и создать отказоустойчивый квантовый компьютер
Google, TikTok и другие сервисы разместили серверы поближе к России, чтобы ускорить загрузку контента
«Это не просто ремастер»: долгожданная System Shock 2: 25th Anniversary Remaster стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами
В США начали строить горизонтальный ветрогенератор будущего — дешевле и эффективнее классических ветряков
Google доработала и перезапустила ИИ-функцию Ask Photos для поиска фото по содержимому 10 мин.
«Насмешка над конкуренцией»: Apple дала разработчикам выбор — 5 % комиссии или урезанные функции App Store 12 мин.
В очаровательном приключении The Plucky Squire появился хардкорный режим для тех, кому игра показалась слишком лёгкой 2 ч.
DeepSeek упёрся в санкции: разработка модели R2 забуксовала из-за нехватки чипов Nvidia 2 ч.
Страшно интересно: Capcom показала первый геймплей Resident Evil Requiem и раскрыла подробности амбициозного хоррора 3 ч.
Microsoft выведет антивирусное ПО за пределы ядра Windows, кардинально изменив безопасность ОС 6 ч.
Google Assistant скоро уступит место на Android-устройствах нейросети Gemini 6 ч.
Новый крупный патч добавил в Warhammer 40,000: Space Marine 2 режим «Осада» с бесконечными волнами тиранидов и еретиков 13 ч.
ИИ-поиск добрался до YouTube — в выдаче появились сгенерированные ИИ рекомендации и тексты 14 ч.
В Steam стартовала летняя распродажа с «морем скидок на игры всех жанров» 15 ч.
Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo 9 мин.
HPE анонсировала серверы ProLiant Compute Gen12 на базе AMD EPYC Turin 24 мин.
Nothing Phone (3) показал свой нетривиальный дизайн на качественных изображениях в преддверии анонса 36 мин.
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 поступил в продажу в России по цене от 4290 рублей 2 ч.
МТС назвала самые популярные смартфоны среди россиян — лидирует бюджетный Xiaomi 2 ч.
Как освободить рабочее пространство: лучшие компактные компьютеры MSI 3 ч.
У гиперскейлеров есть уже 1,2 тыс. дата-центров, а через пять лет они будут доминировать на рынке ЦОД 3 ч.
Илон Маск уволил вице-президента Tesla по производству, которого называли его «правой рукой» 6 ч.
Фанаты Xbox 360 получили от Microsoft «мягкий» намёк о моральном устаревании своей консоли 6 ч.
В Китае стартовали продажи электрических кроссоверов Xiaomi YU7 по цене от $35 000 8 ч.