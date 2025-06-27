Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo

Выросшую под крылом Google (Alphabet) компанию Waymo можно считать одним из пионеров рынка беспилотных такси, но её успехам в общественном медиапространстве уделяется гораздо меньше внимания, чем экспериментам Tesla. Это отображается и на капитализации бизнеса: если у Tesla она достигает $1,1 трлн, то Waymo от силы тянет на $45 млрд, располагая более активным и обширным беспилотным автопарком.

К этой теме в конце прошлой недели заставила обратиться многих компания Tesla, которая в техасском Остине запустила работу сервиса беспилотных такси из не более чем 20 машин Model Y, оснащённых программным обеспечением. Весьма неоднозначные с точки зрения безопасности дорожного движения ситуации, в которые эти прототипы уже успели попасть, широко освещались прессой и блогерами. Регуляторы из NHTSA также запросили у Tesla информацию о получивших огласку происшествиях, но компания попросила ведомство не раскрывать эти данные публично, опасаясь репутационного и материального ущерба.

Так или иначе, The Wall Street Journal сообщает, что в текущую капитализацию Tesla заложена оценка её бизнеса в сегменте роботакси, и аналитики RBC Capital Markets отводят на неё до 60 % из всей феноменальной высокой суммы в $1,1 трлн. По сути, Tesla дороже ближайших к ней двадцати автопроизводителей вместе взятых. Хотя переоценка и является уже привычным для Tesla обстоятельством, прочих игроков рынка это вряд ли устраивает. Например, располагающая парком из 1500 беспилотных такси компания Waymo, которые еженедельно совершают более 250 000 платных поездок в нескольких крупных городах США, в прошлом году привлекла от инвесторов $5,6 млрд. Этот раунд инвестиций оценил капитализацию Waymo в $45 млрд, что меркнет на фоне оценки бизнеса Tesla, хотя физически первая располагает более развитым парком беспилотных такси и осуществляет куда более активную деятельность.

Аналитики Raymond James считают, что в ближайшие пять лет выручка Waymo от оказания услуг в сфере беспилотных такси будет в среднем расти на 129 % ежегодно. Это при самом консервативном сценарии развития бизнеса позволяет оценивать её капитализацию в $150 млрд, по мнению экспертов.