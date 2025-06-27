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К 2050 году в мире будет 4 млрд роботов с ИИ — и TSMC планирует на этом хорошо заработать

На дальнейший рост рынка робототехнической продукции делает ставку не только основатель Nvidia, как сообщает TrendForce со ссылкой на Economic Daily News. Руководство TSMC прогнозирует, что к 2030 году в эксплуатации будет находиться 1,3 млрд роботов с функциями ИИ, а к 2050 году их количество увеличится до 4 млрд штук.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Из этого объёма примерно 650 млн роботов будут человекоподобными, как пояснил председатель совета директоров и генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei). В денежном выражении оборот рынка роботов с функциями искусственного интеллекта к концу текущего десятилетия достигнет $35 млрд.

Попутно тайваньские СМИ в лице издания Commercial Times сообщают, что процессор Jetson Thor, разработанный Nvidia для применения в сегменте робототехники и обеспечивающий быстродействие на уровне 300 TOPS, скорее всего, будет выпускаться компанией TSMC по 4-нм технологии. Формальный запуск этого чипа запланирован на уходящий месяц.

Понятно, что Nvidia не будет единственным игроком в этом сегменте. Так, Tesla полагается на процессоры собственной разработки для применения в составе своих человекоподобных роботов Optimus, они унифицированы с компонентами для фирменных систем активной помощи водителю. До сих пор Tesla опиралась на услуги Samsung для контрактного производства своих процессоров, но теперь южнокорейские СМИ сообщают, что запланированный к анонсу на начало следующего года чип AI5 (HW5) нового поколения для Tesla будет выпускаться по технологии N3P компанией TSMC.

При всём этом сотрудничество Tesla и Samsung не будет прекращено. По данным некоторых источников, если южнокорейский гигант сможет создать условия для выпуска 2-нм изделий на своём строящемся в штате Техас предприятии, то Tesla может заказать у этого подрядчика производство не только процессоров для человекоподобных роботов Optimus, но и компонентов для суперкомпьютера Dojo и аналогичных проектов, поддерживаемых Илоном Маском (Elon Musk).

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Теги: tsmc, tesla, samsung, роботы, ии
tsmc, tesla, samsung, роботы, ии
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