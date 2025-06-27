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Intel смогла снизить долю на рынке серверных процессоров до 62 %, но доля AMD всё равно меньше

Доля Intel на рынке серверных процессоров упала до 67 %, тогда как AMD всего за несколько лет превратилась из аутсайдера в одного из главных конкурентов Intel и теперь получает около трети выручки мирового рынка серверных процессоров. Одновременно чипы на архитектуре Arm набирают обороты, предлагая энергоэффективную альтернативу традиционным x86-совместимым решениям.

Источник изображения: techpowerup.com

Источник изображения: techpowerup.com

В 2017 году доля AMD в сегменте серверных процессоров была близка к нулю, но благодаря серии EPYC ситуация кардинально изменилась, пишет TechPowerUp. Переломным моментом для AMD стало появление микроархитектуры Zen. Уже к середине 2020 года процессоры EPYC обеспечивали компании долю в более чем 10 % выручки на мировом рынке серверных CPU. В это же время у Intel возникли сложности с выпуском Xeon Sapphire Rapids, что заставило многих клиентов обратиться к другим поставщикам. К концу 2022 года доля AMD превысила 20 %, а доля Intel впервые за многие годы опустилась ниже 75 %.

Аналитики IDC и Mercury Research на основе данных Bank of America прогнозируют, что к концу 2025 года доля AMD вырастет до 36 %, а доля Intel сократится до 55 %. Серверные чипы на архитектуре Arm также начинают играть всё более заметную роль: ожидается, что в следующем году их доля по выручке составит около 9 %, поскольку крупные облачные провайдеры ищут более энергоэффективные и экономичные решения.

Источник изображения: BofA Global Research estimates, IDC, Mercury Research

Источник изображения: BofA Global Research estimates, IDC, Mercury Research

К 2027 году доля AMD может перевалить за 40 %, Intel рискует опуститься ниже 50 %, а доля Arm-процессоров достигнет 10–12 %. Следует отметить, что эти цифры отражают выручку, а не количество проданных чипов. Успех AMD во многом связан с продажами высокопроизводительных многоядерных процессоров, тогда как Intel по-прежнему активно поставляет большое количество бюджетных моделей.

По мнению аналитиков, борьба за лидерство на серверном рынке далека от завершения. AMD готовится к выходу новых процессоров EPYC Genoa и Bergamo, а Intel делает ставку на линейку Xeon 6 с энергоэффективными ядрами, надеясь вернуть утраченные позиции.

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Теги: intel, amd, arm, финансы
intel, amd, arm, финансы
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