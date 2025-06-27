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Кодзима спрятал в Death Stranding 2: On the Beach отсылки к самому себе — они могут вызвать «сильный кринж»

Вышедший накануне на PS5 амбициозный курьерский экшен Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions полон отсылок к режиссёру игры Хидео Кодзиме (Hideo Kojima), и, как выяснилось, не просто так.

Источник изображения: X (marybiohazard)

Источник изображения: X (marybiohazard)

Кодзима в интервью японскому порталу GameSpark признался, что лично добавил в Death Stranding 2: On the Beach все связанные с самим собой небольшие секреты и шуточные «пасхалки».

По словам Кодзимы, в свои руки дело пришлось взять, потому что подчинённые его не слушались: «Даже когда я просил их добавить [эти отсылки] в игру, они просто делали вид, будто не понимают меня».

Источник изображения: Kojima Productions

Источник изображения: Kojima Productions

Хотя Кодзима наверняка преувеличивает, гейм-дизайнер предупредил, что некоторые спрятанные им в Death Stranding 2: On the Beach отсылки «могут вызвать у определённых людей сильный кринж».

В качестве примера одной из своих добавок Кодзима предложил пользователям Death Stranding 2 взглянуть на ночное небо, сидя в горячем источнике. Судя по этому видео, в одном из созвездий спрятан портрет самого разработчика.

Источник изображения: Kojima Productions

Источник изображения: Kojima Productions

Ранее сообщалось, что Кодзима внёс изменения в ключевые сцены Death Stranding 2: On the Beach, потому как игра была «недостаточно противоречива». Не помогло: сиквел оценили выше первой части.

Death Stranding 2: On the Beach дебютировала 26 июня эксклюзивно на PS5. По сюжету курьеру Сэму Бриджесу предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми за пределами США — в Австралии.

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Теги: death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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