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ЕС пригрозил Meta✴ ежедневными штрафами — бизнес-модель «плати или соглашайся» не прошла проверку

После двух месяцев переговоров и проверок Еврокомиссия сообщила, что предложенные Meta корректировки рекламной модели «плати или соглашайся» не соответствуют нормам Digital Markets Act (DMA) и могут привести к финансовым санкциям.

Источник изображения: Unsplash/CARTIST

Источник изображения: Unsplash/CARTIST

Европейская комиссия предупредила компанию о возможных ежедневных штрафах, если та не приведёт свою модель монетизации в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства ЕС. Речь идёт о системе, введённой Meta в ноябре 2023 года, которая обязывает пользователей Facebook и Instagram либо соглашаться на персонализированную рекламу с отслеживанием, либо оформлять платную подписку без рекламы. Регуляторы считают, что эта практика не соответствует антимонопольному постановлению, изданному в апреле, и тем самым нарушает правила DMA.

Это заявление последовало спустя два месяца после того, как регулятор наложил на компанию штраф в размере 200 млн евро. Теперь, если ситуация не будет исправлена, с 27 июня компании могут начать начислять штрафы в размере до 5 % от её дневного глобального оборота. В Еврокомиссии заявили, что пока не могут подтвердить, соответствуют ли предложенные Meta изменения требованиям DMA, уточнив при этом, что в случае продолжения нарушений будут применены меры, включая периодические штрафные выплаты.

В ответ Meta обвинила ЕС в дискриминации, заявив, что её бизнес-модель соответствует европейским нормам, а предлагаемые пользователям опции даже превышают требования законодательства. Также компания подчеркнула, что выбор между платной подпиской и бесплатным доступом с рекламой является стандартной практикой для многих компаний в Европе, и неясно, почему к Meta применяются особые правила.

Европейская комиссия отвергла эти обвинения, заявив, что действует строго в рамках закона, не допуская дискриминации. Ведомство подчеркнуло, что DMA применяется одинаково ко всем крупным цифровым компаниям, работающим на территории ЕС, независимо от их юрисдикции или владельцев.

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Теги: me, социальные сети, евросоюз, dma
me, социальные сети, евросоюз, dma
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