Runway готовит платформу для создания игр с помощью ИИ

ИИ-стартап Runway, чья оценочная стоимость составляет $3 млрд, намерен расширить горизонты своего влияния. После крупного успеха нейросети в киноиндустрии, компания планирует запустить платформу для генерации видеоигр.

По словам генерального директора компании Кристобаля Валенсуэлы (Cristóbal Valenzuela), первые пользователи смогут протестировать новый продукт уже на следующей неделе. Пока это просто минималистичный интерфейс, позволяющий взаимодействовать с моделью в текстовом чате и создавать изображения, но в дальнейшем появится возможность генерировать полноценные игры, сообщает The Verge.

Runway в настоящий момент активно ведёт переговоры с крупными игровыми студиями о внедрении своих технологий в производственные процессы и о доступе к их базам данных для обучения моделей. По мнению Валенсуэлы, игровая индустрия сейчас находится примерно в той же точке, в которой находилась киноиндустрия пару лет назад, когда впервые столкнулась с применением ИИ в процессе создания контента. Тогда тоже наблюдалось немалое сопротивление, но со временем ИИ-технологии начали активно внедряться в работу. Глава Runway уверен, что сейчас процесс принятия ИИ в играх будет происходить быстрее.

Компания уже имеет опыт сотрудничества с крупнейшими игроками развлекательного рынка. Например, её технологии применялись при производстве сериала Amazon «Дом Дэвида», также продолжается сотрудничество почти со всеми голливудскими студиями и большинством компаний из списка Fortune 100. Валенсуэла считает, что если Runway может помочь студии ускорить производство фильма на 40 процентов, то аналогичный эффект возможен и в разработке игр.