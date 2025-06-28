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Runway готовит платформу для создания игр с помощью ИИ

ИИ-стартап Runway, чья оценочная стоимость составляет $3 млрд, намерен расширить горизонты своего влияния. После крупного успеха нейросети в киноиндустрии, компания планирует запустить платформу для генерации видеоигр.

Источник изображения: Runway

Источник изображения: Runway

По словам генерального директора компании Кристобаля Валенсуэлы (Cristóbal Valenzuela), первые пользователи смогут протестировать новый продукт уже на следующей неделе. Пока это просто минималистичный интерфейс, позволяющий взаимодействовать с моделью в текстовом чате и создавать изображения, но в дальнейшем появится возможность генерировать полноценные игры, сообщает The Verge.

Runway в настоящий момент активно ведёт переговоры с крупными игровыми студиями о внедрении своих технологий в производственные процессы и о доступе к их базам данных для обучения моделей. По мнению Валенсуэлы, игровая индустрия сейчас находится примерно в той же точке, в которой находилась киноиндустрия пару лет назад, когда впервые столкнулась с применением ИИ в процессе создания контента. Тогда тоже наблюдалось немалое сопротивление, но со временем ИИ-технологии начали активно внедряться в работу. Глава Runway уверен, что сейчас процесс принятия ИИ в играх будет происходить быстрее.

Компания уже имеет опыт сотрудничества с крупнейшими игроками развлекательного рынка. Например, её технологии применялись при производстве сериала Amazon «Дом Дэвида», также продолжается сотрудничество почти со всеми голливудскими студиями и большинством компаний из списка Fortune 100. Валенсуэла считает, что если Runway может помочь студии ускорить производство фильма на 40 процентов, то аналогичный эффект возможен и в разработке игр.

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Теги: runway ai, ии-сервис, ai, нейросеть, ии
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